Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: la Uefa blocca Mourinho

l’allenatore della Roma è stato fermato dall’organo calcistico europeo, che con il Fair Play Finanziario ha impedito un colpo di calciomercato

La Roma si sta preparando in vista della partita di giovedì contro il Genoa. I rossoblù arrivano alla sesta giornata di Serie A con quattro punti conquistati in cinque gare, uno in meno della Roma che ha pareggiato l’ultima partita con il Torino. Per gran parte della partita i giallorossi erano in vantaggio grazie alla rete di Romelu Lukaku, che aveva ribadito a rete il passaggio a tagliare l’area di Kristensen.

Il danese è riuscito a servire in area l’ex attaccante del Chelsea che si è girato molto bene su Buongiorno e ha calciato di sinistro sul primo palo strozzando il tiro. Così ha mandato in controtempo Milinkovic-Savic, che si aspettava il tiro a giro sul secondo pale. Palla da una parte e portiere dall’altra. Mentre mancavano cinque minuti alla fine della partita, però, è arrivato il pareggio del Torino con Duvan Zapata, lasciato solo dalla difesa romanista.

Proprio questa è diventato uno dei punti deboli della squadra di Mourinho, che fa della solidità uno dei punti cardine della sua strategia. Il portoghese, infatti, è famoso per creare squadre arcigne e impossibili da scardinare. Importante per lo Special One è avere attaccanti di talento che possano sbloccare le partite.

Calciomercato Roma, l’agente non ha dubbi: “Lo voleva Mourinho”

Per questo motivo è stato preso Romelu Luaku dal Chelsea, arrivato in prestito verso la fine del calciomercato estivo. In questa estate, però, sarebbe potuto arrivare anche un altro calciatore nella scuderia giallorossa. un attaccante promettente che ha mostrato sprazzi di talento.

Si tratta di Dennis Man, attaccante del Parma, che milita in Serie B. Secondo Giovanni Becali, agente del giocatore, su di lui c’era Mourinho. Come confermato a Orange Sport: “José sa tutto del calcio romeno, avrebbe potuto avere un calciatore romeno in squadra, ma il club doveva rispettare il Fair Play Finanziario e non poteva acquistarlo. Lo Special One ha pensato a Dennis, ma il Parma era in Serie B. Se fosse stato promosso sarebbe andato alla Roma“.