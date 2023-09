Roma, le foto ufficiali della terza maglia: ritorno al passato con Adidas

La società ha comunicato l’arrivo del kit nero che i tifosi potranno acquistare sullo store ufficiale della Roma da oggi

La Roma è nel bel mezzo del tour de force tra campionato e coppe europee che impegnerà Pellegrini e compagni da qui fino alla prossima sosta delle nazionali. I giallorossi si stanno preparando per affrontare il Genoa al Marassi giovedì dopo il pareggio sfortunato con il Torino. I granata erano andati sotto grazie alla rete di Lukaku, che aveva battuto Milinkovic-Savic con un gran sinistro sul primo palo che lo ha mandato contro tempo.

In vista della partita Mourinho ha recuperato Lorenzo Pellegrini che torna disponibile dopo alcune giorni ai box a causa di un problema fisico. Questo si era acutizzato nel ritiro della Nazionale a Coverciano, costringendolo a tornare in anticipo a Trigoria. Il fastidio muscolare lo ha costretto a saltare la partita con l’Empoli, ma anche quella con lo Sheriff e quella di domenica sera. Per quest’ultima, Mourinho ha preferito preservarlo e non rischiare ricadute.

In questo modo il calciatore tornerà tra i disponibili nei prossimi giorni in cui ci sono tante partite ravvicinate. Oltre a quella con i liguri, c’è il Frosinone domenica e poi la seconda giornata con il Servette in Europa League. Proprio in vista delle prossime gare la Roma ha deciso di fare un regalo ai tifosi.

Roma, arriva la terza maglia: è nera con dettagli del passato

Ad annunciarlo è al società stessa che teneva in caldo questo comunicato da tempo, visto che ormai mancavano solo i giallorossi. Ora, anche la squadra che allena a Trigoria ha completato il tris ufficiale con una chicca che manderà in visibilio i tifosi.

Si tratta della terza maglia, che da oggi potrà essere acquistata dai tifosi sullo store ufficiale della Roma e sul sito di Adidas. Questa è nera e unisce lo stile moderno dello streetwear e blockcore con il passato giallorosso. Alla base del design, con un elegante colletto nero con molti dettagli sparsi su tutto il kit. Sulle maniche ci sono le celebri tre strisce del brand tedesco con i colori del “ghiacciolo” di Gratton, insieme a un motivo che ricorda i mosaici delle ville romane, sempre con gli stessi colori.

Sul retro del colletto c’è la “R” stilizzata creata sempre dal designer italiano, insieme al celebre Lupetto che torna sul petto dei calciatori. Infine, la Roma ha cambiato il proprio logo su Instagram proprio con quest’ultimo, per annunciare al meglio la terza maglia.