Roma, mistero Smalling: le condizioni diventano un caso

Il difensore centrale della Roma è ancora fermo ai box a causa di un problema fisico che lo ha costretto a saltare già tre gare

In vista delle prossime gare la Roma spera di poter recuperare tutti i giocatori infortunati, visto il gran numero di partite ravvicinate. Giovedì c’è il Genoa ad affrontare allo Stadio Marassi i giallorossi che arrivano dal pareggio con il Torino per 1-1. Romelu Lukaku aveva segnato al rete del momentaneo vantaggio dopo aver controllato bene palla in area avversaria aver concluso col mancino sul primo palo.

All’attaccante ex Chelsea ha risposto quello che sarebbe dovuto essere l’attaccante della Roma ovvero Duvan Zapata. L’ex Atalanta, approdato al Torino negli ultimi giorni di mercato, è riuscito a sfruttare un cross tagliato di Ilic dentro l’area su calcio di punizione. Il colombiano si è infilato bene tra i difensori della Roma, che gli hanno lasciato troppo spazio, e ha insaccato indisturbato il pallone alle spalle di Rui Patricio.

L’azione è cominciata con un errore di Paredes che ha perso palla nella trequarti avversaria aprendo la strada a Karamoh. Questo non è stato fermato dalla difesa di Mourinho, con Kristensen che si è visto costretto ad atterrarlo per non rendere troppo pericolosa la sua avanzata, con Mancini che ha preferito indietreggiare invece che intervenire.

Roma, Smalling ancora indisponibile: non ci sono notizie

Al centro dell’area, poi, Ndicka è andato troppo leggero su Zapata permettendogli di conquistare metri e arrivare indisturbato sul pallone. Un errore difensivo collettivo che si è intravisto anche nelle prime giornate, nonostante la presenza di Smalling. Proprio l’inglese è uno di quelli che ha dimostrato una forma fisica peggiore salvo poi fermarsi per un infortunio.

Come sostiene La Repubblica, le condizioni del centrale sono un mistero perché da Roma non trapelano notizie. Così la lungo degenza dell’inglese diventa un vero e proprio caso, con aggiornamenti sullo stato fisico di Chris che ancora non sono note. Non è chiaro che tipo di terapie stia svolgendo il calciatore, così come non si sa quale sia l’entità dell’infortunio. Ciò che è noto è solo che sarà indisponibile nelle prossime giornate.