Roma senza pace: tredici infortuni e altra tegola

Non c’è pace in casa Roma sul tema degli infortuni. Spunta una nuova tegola con cui fare i conti per José Mourinho a Trigoria, sono già tredici gli stop fisici in casa giallorossa.

La stagione della Roma non è partita con il piede giusto. Dopo le prime cinque giornate di Serie A i giallorossi hanno appena 5 punti in classifica, l’esatta metà della Juventus che attualmente staziona al quarto posto. La rincorsa alla zona Champions è già in salita per la squadra guidata da José Mourinho, che tornerà in campo giovedì sera in casa del Genoa di Gilardino. In attesa della sfida in casa della compagine ligure, lo staff sanitario giallorosso continua ad avere tante grane con cui fare i conti a Trigoria.

Tredici infortuni fin qui, un numero di stop impressionante a poche settimane dal via della nuova stagione della Roma. Oltre ai lungodegenti Kumbulla e Abraham, che continuano i loro lunghi percorsi di riabilitazione, José Mourinho ha dovuto fare i conti con diversi stop tra i propri titolari. Se per la trasferta in casa del Genoa sembra pronto a tornare tra i convocati Lorenzo Pellegrini, c’è apprensione e mistero intorno alle condizioni di Chris Smalling, assente probabilmente anche nella prossima sfida casalinga contro il Frosinone. Di questi tredici infortuni balza all’occhio il dato delle ricadute, ben quattro fin qui. Hanno avuto un doppio stop i vari Dybala, Pellegrini, Aouar e Renato Sanches.

Roma, incubo infortuni e ricadute: la ‘Gazzetta dello Sport’ individua i colpevoli

Una situazione che, secondo quanto scrive l’edizione on line della ‘Gazzetta dello Sport’, sta creando ansie a Trigoria. Il quotidiano sportivo parla anche di vere e proprie tensioni tra lo staff giallorosso, intento a cercare la causa dei tanti guai fisici capitati fin qui.

Secondo il portale sportivo sarebbero finiti in due sul banco degli imputati dopo i tanti stop accusati fin qui. Da un lato il preparatore atletico Stefano Rapetti, dall’altro l’addetto al recupero dei giocatori infortunati Carlos Lalin. L’ultimo stop è stato quello di Renato Sanches, che ha alzato bandiera bianca in Europa League.