Addio Abraham: dietrofront totale e colpo da 70 milioni

La Premier League aveva già messo Abraham nel mirino nella scorsa stagione, prima dell’infortunio al legamento crociato

La Roma domani scenderà in campo contro il Genoa per la sesta giornata di Serie A. I rossoblù arrivano alla sfida con quattro punti, solo uno in meno dei giallorossi che ne hanno cinque. Gilardino ha conquistato tre punti contro la Lazio allo Stadio Olimpico, mentre ha obbligato il Napoli al 2-2 allo Stadio Marassi. In questa cornice cercherà di bloccare anche la Roma che è alla ricerca di successi per cambiare rotta.

L’inizio di stagione dei giallorossi non è stato dei migliori visto che alla prima giornata è arrivato il pareggio per 2-2 contro la Salernitana. In quella partita Belotti ha siglato la doppietta a cui ha risposto Antonio Candreva. Proprio l’ex attaccante del Torino dopo quella gara non è riuscito a incidere per poi lasciare gradualmente il posto a Romelu Lukaku, approdato dal Chelsea in prestito. Il belga è entrato al meglio negli schemi di Mourinho dimostrando subito la sua utilità.

Nelle ultime tre partite, le uniche in cui ha giocato titolare, l’ex punta dell’Inter è riuscito a segnare tre gol, con uno score che non aveva da due anni. La sua utilità si vede non solo sotto porta, ma anche nella circolazione del pallone, riuscendo a controllare la sfera in avanti e permettendo alla Roma di salire e rendersi offensiva.

Addio Arbaham, il Chelsea va su Toney

Con i suoi guizzi, il numero 90 è riuscito a trascinare la squadra sia contro lo Sheriff che contro il Torino. Il colpo di Pinto nel finale di calciomercato estivo è stato una vera e propria sorpresa per i tifosi e tutti gli addetti ai lavori che continuano a essere stupiti dai suoi gol.

Il suo arrivo è stato soprattutto utile per sostituire Tammy Abraham, che tornerà solo a febbraio 2024 a causa di un infortunio ai legamenti. Nelle ultime settimane della scorsa stagione sembrava che l’ex Chelsea fosse vicino alla partenza. Questo stop, però, ha bloccato ogni affare di calciomercato con il numero 9 che sembra destinato a rimanere a Trigoria. I Blues, infatti, erano uno dei club interessati per riprenderlo, ma nelle ultime ore hanno ricevuto il via libera per un colpo di calciomercato. Come riporta Football Trasnfer, l’Arsenal ha deciso di insistere su Watkins e lasciar perdere Ivan Toney, nel mirino di Pochettino. Visto il dietrofront dei Gunners, il club di Stamford Bridge può tentare l’assalto per mettere le mani sull’attaccante.