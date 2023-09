Calciomercato Roma, firma UFFICIALE: arriva in prestito

In questi giorni la Roma ha concluso un colpo di calciomercato, con il giocatore che approda a Trigoria a titolo temporaneo

La Roma si sta muovendo per rinforzare al meglio la squadra prima che la stagione entri nel vivo. Dybala e compagni si stanno preparando per affrontare il Genoa al Marassi domani sera per la sesta giornata di Serie A. Nelle prime cinque sono arrivati solo cinque punti, con una vittoria contro l’Empoli, sconfitto 7-0 allo Stadio Olimpico. In rete in quella serata sono andati Paulo e Lukaku, oltre a Cristante, Mancini e Renato Sanches.

Proprio il centrocampista centrale non ci sarà nelle prossime partite a causa di un problema muscolare. Questo è il secondo che sta mettendo in grande difficoltà l’avventura del portoghese nella Capitale, dove lo stanno aspettando tutti con grande ansia. Il gol proprio con i toscani ha dato grande fiducia ai tifosi, che non vedono l’ora di goderselo a pieno. Chi invece dovrebbe esserci con il Genoa è Lukaku, che ha trascinato la Roma con le sue reti contro lo Sheriff e con il Torino.

Nella prima partita ha siglato la rete della vittoria dopo aver controllato bene in area il tacco di Cristante. Contro i granata, invece, ha portato in vantaggio i giallorossi beffando sia Buongiorno sia Milinkovic-Savic, che si aspettava il tiro sul secondo palo, mente il numero 90 ha puntato il primo.

Calciomercato Roma, firma UFFICIALE: preso Joao Gabriel

Non solo la Prima Squadra della Roma, però, si sta rinforzando. In queste ore anche le giovanili si sono dimostrate molto attive per andare a migliorare le proprie rose. Riuscire a costruire un vivaio che sforna talenti è fondamentale per i big club, che possono trovare già sotto contratto i giocatori del futuro.

Questa strategia è stata intrapresa da tempo dai giallorossi, che hanno preso durante l’estate diversi calciatori di grande prospettiva. Ora in queste ore è arrivata l’ufficialità di un nuovo giovane calciatore che si è unito ai giallorossi. Come riporta Il Romanista, è ufficiale l’arrivo in prestito di Joao Gabriel, difensore centrale classe 2007 del Corinthians.