Emergenza totale prima della Roma: UFFICIALE, cinque indisponibili

Domenica la Roma scende in campo contro il Frosinone per la settima giornata di Serie A dopo il Genoa domani sera

La Roma domani sera scende in campo contro il Genoa nella sesta giornata di campionato. Nella scorsa i giallorossi hanno pareggiato contro il Torino con Duvan Zapata che ha risposto alla rete di Romelu Lukaku riportando il risultato in equilibrio. I punti in classifica per Dybala e compagni sono solo 5 e Mourinho ha intenzione di invertire la rotta che la squadra ha intrapreso nelle scorse settimane e migliorare la posizione.

L’allenatore della Roma ha una grande occasione proprio contro i liguri stasera, visto che i rossoblù sono neopromossi nel campionato e rappresentano un club abbordabile per i giallorossi. Riuscire a vincere oggi significherebbe arrivare alla partita di domenica con tre punti in più, ottimi per risalire la classifica. Nel fine settimana c’è il Frosinone di Di Francesco che arriva allo stadio Olimpico per affrontare il suo passato.

Non è al prima volta che l’allenatore abruzzese affronta i giallorossi, ma in passato non ha avuto molta fortuna con tre pareggi e sette sconfitte in 10 incontri. Ora, però, i gialloblù sembrano aver assimilato le indicazioni dell’ex tecnico giallorosso e rappresentano una sorpresa della Serie A.

Roma-Frosinone, Di Francesco: “Mancano in quattro. Uno in dubbio”

Domani i canarini scenderanno in campo contro la Fiorentina alle 18.30, circa due ore prima della Roma che sarà impegnata al Marassi. In vista della partita, Eusebio ha parlato in conferenza stampa davanti ai giornalisti per parlare della difficile gara con la Viola dopo due vittorie, due pareggi e una sconfitta in campionato.

Ai cronisti presenti il tecnico dei ciociari ha parlato anche della situazione degli infortunati: “Non ci saranno Lirola, Gelli, Harroui, Kalaj e Kaio Jorge che ha avuto un problemino in settimana, spero di averlo con la Roma“. Una dichiarazione che permette di anticipare una possibile assenza, dell’ex Juventus domenica allo Stadio Olimpico. Mentre gli altri dovranno aspettare di recuperare, l’attaccante brasiliano che non è mai sbocciato in bianconero, è ancora in forse per affrontare i giallorossi e potrebbe dare forfait.