Genoa-Roma, UFFICIALE: infortunio in allenamento

Nuovo stop ufficiale in allenamento alla vigilia di Genoa-Roma. La squadra allenata da José Mourinho tornerà in campo domani sera, allo stadio Marassi.

Vigilia di Genoa-Roma, domani sera le due squadre si sfideranno allo stadio Marassi per la sesta giornata di Serie A. La squadra guidata in panchina da José Mourinho non può permettersi ulteriori passi falsi, la classifica parla chiaro. Fin qui in cinque giornate i giallorossi hanno raccolto appena 5 lunghezze, la zona Champions League è già distante sei punti e non si può perdere ulteriore terreno dai piani alti della classifica. A fare lo sgambetto all’undici guidato dallo Special One ci sarà il neopromosso Genoa, con Alberto Gilardino in panchina. L’ex centravanti è intervenuto in queste ore in conferenza stampa per presentare la sfida ai giallorossi.

La situazione dell’infermeria resta un tema caldo in vista della sfida di domani sera tra Genoa e Roma. In casa giallorossa è previsto il ritorno di Lorenzo Pellegrini, da valutare se direttamente dal primo minuto. Mentre sarà ancora una volta assente Chris Smalling, il cui recupero potrebbe addirittura avvenire dopo la sosta nazionali. Ai box anche Renato Sanches, che ha alzato bandiera bianca uan settimana fa in occasione del debutto in Europa League, in casa dello Sheriff. Forfait pesanti per mister José Mourinho, che a centrocampo ed in difesa vede le proprie scelte ridursi obbligatoriamente. In queste ore c’è stata la conferenza stampa di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa.

Genoa-Roma, Gilardino in conferenza stampa lancia l’allarme Ekuban: stop in allenamento

L’ex centravanti ha evidenziato come ci sia stato un problema in allenamento per Caleb Ekuban. L’attaccante classe ’94 fin qui ha collezionato 4 presenze in cinque gare, subentrando sempre dalla panchina. Mister Gilardino ora rischia di dover rinunciare ad una delle sue armi da lanciare a gara in corso, ecco l’annuncio in conferenza stampa.

Presentando ai cronisti la sfida contro la Roma, al tecnico del Genoa è stato chiesto un punto sull’infermeria del Grifone. Gilardino ha lanciato l’allarme Ekuban in conferenza: “Dobbiamo valutare Ekuban che oggi ha avuto un problemino, Vogliacco mi auguro di averlo la prossima settimana.” La presenze dell’attaccante ghanese resta in forte dubbio in vista della sfida del Marassi.