Mourinho pesca ancora in Premier League: usato sicuro per la difesa

Il general manager della Roma ha intenzione di prendere un giocatore a partire dal prossimo calciomercato, viste le emergenze

La Roma deve correre ai ripari e farlo anche il prima possibile viste le emergenze della rosa, soprattutto nel reparto arretrato. Le condizioni di Chris Smalling, infatti, sono state rese note oggi dopo giorni di mistero che lo hanno avvolto dopo la partita con il Milan. In quella situazione i giallorossi hanno perso 2-1, con gli esterni rossoneri che hanno messo in difficoltà proprio il reparto arretrato di Mourinho.

Lo Special One non ha potuto far nulla se non accettare i limiti che i suoi calciatori hanno mostrato in una partita così difficile da affrontare. Giocare contro una diretta concorrente non è mai facile e per questo perdere contro Leao e compagni non è stato un colpo così grave. Molto peggio è stata di sicuro la sconfitta con il Verona, in cui è stata sottolineata proprio la prova insufficiente di Smalling, che è sembrato sulle gambe, le stesse che gli stanno dando problemi.

Vista la partenza di Ibanez che non è stato sostituito al meglio e l’infortunio di Kumbulla, disponibili sono rimasti solo Mancini, Llorente e Ndicka. Il centrale ivoriano ha dato segni di crescita, così come lo spagnolo, già presente nell’organico la scorsa stagione. Giocare con solo tre centrali contati, però, rappresenta un rischio.

Calciomercato Roma, scaricato dal club: occasione per Pinto

Per questo motivo Mourinho ha intenzione di correre ai ripari e andare a prendere un difensore centrale a gennaio in modo da riuscire a coprire il buco nel reparto arretrato. Riuscire ad aggiungere un calciatore esperto nell’organico è fondamentale per lo Special One, che potrebbe contare su un nuovo talento.

Come riporta Calciomercato.com, la ricerca si è soffermata su Eric Dier, difensore inglese di cittadinanza portoghese, che è in scadenza di contratto nel 2024. Fino ad ora non ha giocato neanche un minuto con la maglia del Tottenham in questa stagione e sembra destinato a rimanere in panchina. Per questo motivo sembra più che possibile un suo addio a gennaio, quando il club potrebbe ancora incassare una piccola cifra piuttosto che perderlo a zero. Il suo ingaggio è di 5 milioni e il Decreto Crescita darebbe una mano.