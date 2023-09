Dalla cura Mourinho all'addio alla Roma: Lukaku torna nel mirino

Calciomercato Roma, la cura Mourinho per Romelu Lukaku può aprire le porte all’addio. C’è il ritorno di fiamma per il centravanti belga, tornato nel mirino del top club.

La partenza di Romelu Lukaku ha decisamente soddisfatto le aspettative dei tifosi in casa Roma. Il centravanti belga, arrivato in prestito secco dal Chelsea, ha siglato tre reti consecutive nelle prime quattro presenze con la maglia giallorossa. Dopo aver debuttato dalla panchina contro il Milan, gara in cui ha anche sfiorato la rete, Big Rom è sempre stato lanciato titolare da José Mourinho. Il bomber ha ripagato la fiducia con tre reti di fila, ora nel mirino c’è il Genoa di Gilardino per puntare al poker.

Non è un mistero che la cura José Mourinho abbia dato i suoi frutti al rendimento offensivo di Romelu Lukaku. Tre reti consecutive, tra cui quella che ha deciso in favore della Roma l’esordio in Europa League, in casa dello Sheriff Tiraspol. L’ex Inter ha timbrato il cartellino anche in casa del Torino, ma il suo gol non è bastato per centrare la piena posta in palio alla squadra giallorossa. La rete del centravanti belga è stata pareggiata dal gol di Duvan Zapata, che per un gioco del destino sembrava ad un passo dal diventare il nuovo centravanti della Roma, prima dell’arrivo del classe ’93 dal Chelsea.

Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Real Madrid torna su Lukaku

E lo score realizzativo messo in mostra fin qui dal centravanti della Roma non lascia indifferente le sirene di calciomercato. Dalla Spagna evidenziano come Romelu Lukaku sembra tornato nel mirino di un top club della Liga, ovvero il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Secondo quanto scrive il sito di informazione E-noticies.cat, i Blancos sono ancora alla ricerca di un bomber che colmi il vuoto lasciato dalla partenza di Karim Benzema. Nonostante il buon impatto di Joselu, il club guidato da Florentino Perez è ancora a caccia di un numero 9 di livello e starebbe pensando ad un nuovo assalto a Romelu Lukaku. La cura Mourinho, con tre gol in tre gare da titolari, avrebbe riacceso i riflettori del club spagnolo sul centravanti di proprietà del Chelsea.