Calciomercato Roma, addio rinviato: riprende quota Abraham

L’attaccante della Roma resta sempre nel mirino del club che sta cercando una nuova punta in vista del prossimo calciomercato

La stagione di Tammy Abraham non è delle migliori visto l’infortunio al crociato che ha rimediato contro lo Spezia nell’ultima giornata della scorsa stagione. L’attaccante inglese ha cercato di recuperare un pallone in profondità, ma una volta sceso a terra dal salto ha appoggiato male il piede scaricando tutto il peso sul ginocchio. Questo è andato in iperestensione provocando la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

Un problema non da poco, che ha costretto la Roma a cambiare tutti i piani. In principio, infatti, i giallorossi stavano pensando di cedere l’ex giocatore del Chelsea, che interessava proprio ai Blues. Con la sua cessione Tiago Pinto avrebbe potuto incassare almeno una trentina di milioni che sarebbero stati fondamentali per le casse giallorosse. Invece, il general manager si è dovuto accontentare di cedere tutti gli esuberi più Ibanez, finito in Arabia.

Per sostituirlo i nomi sono stati tanti e la Roma è passata da Scamacca a Morata, per poi passare a Jovic e Nzola. Infine, invece, è approdato nella Capitale niente di meno di Romelu Lukaku, attaccante belga che è arrivato in prestito. Nessuno si aspettava questo colpo e in molti ne sono rimasti sorpresi.

Calciomercato Roma, Abraham torna nel mirino

La Roma adesso sta aspettando il pieno recupero di Abraham, che ha ricominciato ad allenarsi dopo l’infortunio. Ovviamente, l’inglese sta svolgendo compiti personalizzati per non sforzare troppo il ginocchio e non andar e incontro a ricadute che potrebbero complicare la sua carriera.

Visto il prossimo recupero del giocatore, sono molti i club che continuano a seguire le sue condizioni. Uno di questi è sempre il Chelsea he aveva messo nel mirino anche Victor Osimhen dopo i recenti attriti con il Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, però, la partenza del nigeriano a gennaio è da escludere e per questo motivo anche il suo passaggio a Londra. I Blues tornano così s Abraham, che riprende quota dopo gli ultimi eventi.