Calciomercato Roma, Pellegrini sfida Mourinho: servono 15 milioni

L’allenatore della Roma ha deciso di mettere nel mirino il giocatore in vista del prossimo calciomercato per rinforzare la squadra

La Roma continua a guardarsi intorno per migliorare la rosa dopo la campagna acquisti effettuata in estate. Tiago Pinto è riuscito ancora una volta a portare nella Capitale un gran numero di calciatori a basso costo, con i primi due che sono approdati addirittura prima dell’inizio di luglio. Si tratta di Evan Ndicka e Houssem Aouar, che sono stati ufficializzati il 29 giugno e sono arrivati a Trigoria a parametro zero.

I due, infatti, hanno deciso di non prolungare i rispettivi contratti con Eintracht Francoforte e Lione e hanno accettato l’offerta giallorossa. Oltre a loro, dal Leeds sono approdati in prestito Diego Llorente e Ramus Kristensen, mentre a fine luglio il general manager ha preso Leandro Paredes e Renato Sanches, con quest’ultimo che si è fermato per la seconda volta in campionato. Proprio gli infortuni hanno creato grandi dubbi intorno al portoghese, che deve riscattare la propria carriera in giallorosso.

Infine, gli ultimi due calciatori che sono approdati nella Capitale sono Sardar Azmoun e Romelu Lukaku che hanno rinforzato l’attacco giallorosso che era a caccia di nuovi interpreti. Dopo l’infortunio di Tammy Abraham, infatti, è stato necessario trovare un rimpiazzo e Pinto lo ha fatto prendendo il belga.

Calciomercato Roma, ancora scontro col Betis: vogliono l’attaccante

L’iraniano, invece, è stato preso per giocare alle spalle del gigante ex Chelsea arrivato in prestito dai londinesi. Ora nel reparto offensivo come punte centrali ci sono solo il numero 90 e Belotti, con Abraham che è destinato a tornare a febbraio 2024 se tutto va bene.

Per non rimanere in emergenza, Pinto si è guardato intorno e ha individuato il profilo perfetto per andare ad aumentare il numero di interpreti per l’attacco. Come riporta Fichajes.net, si tratta di Kyogo Furuhashi, punta del Celtic che ha segnato 58 gol e fornito 16 assist in 91 partite. Il giapponese è finito anche nel mirino del Betis, che ha intenzione di mettere i bastoni tra le ruote a Pinto per il calciatore che costa circa 15 milioni.