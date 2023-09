Sfida al Napoli per il colpo in Serie A: bastano 10 milioni

La Roma ha deciso di sfidare i campani per mettere le mani su un calciatore in vista del prossimo calciomercato

La Roma questa estate ha concluso una campagna acquisti di calciomercato all’insegna della sostenibilità a causa del Fair Play Finanziario. La Uefa, infatti, segue da vicino i conti dei giallorossi che hanno firmato con l’organo calcistico europeo il settlement agreement per mettere un tetto ai movimenti di mercato. Per non sforare e non incorrere in sanzioni o ammende, la società ha deciso di rispettare i patti scegliendo vere e proprie opportunità.

Non è un caso che tutti i giocatori che sono approdato in giallorosso sono costati un totale di 9 milioni. Questi soldi, poi, sono stati spesi per il cartellino di Leandro Paredes e per il prestito di Romelu Lukaku, che ha sorpreso tutti scegliendo di vestire giallorosso in questa stagione. L’attaccante belga, infatti, era promesso sposo dell’Inter, ma l’affare è saltato nelle prime settimane del calciomercato estivo, con il giocatore che è stato sorpreso a tenere contatti con la Juventus.

Un gesto che non è andato giù ai milanesi che hanno interrotto ogni messaggio con il belga. I bianconeri, invece, non hanno potuto prenderlo visto che Vlahovic non ha lasciato la società. Così su di lui si è fiondato Tiago Pinto che, con l’aiuto dei Friedkin e di Souloukou, ha potuto portare il giocatore nella Capitale.

Calciomercato Roma, bastano 10 milioni: Pinto tenta lo scippo al Napoli

Riuscire a trovare nuovi innesti a basso costo, però, è sempre un’occasione per Pinto che è sempre alla ricerca di opportunità per migliorare la rosa. Un acquisto potrebbe essere fatto in attacco, dove El Shaarawy non sta rendendo come tutti speravano e soprattutto Azmoun è ancora infortunato.

L’attaccante iraniano è ancora un oggetto misterioso visto che non è ancora sceso in campo. Per questo motivo, Pinto potrebbe pensare già a un possibile rinforzo dell’attacco. Come riporta Daniele Longo, la Roma si è detta interessata ad Albert Gudmundsson, trequartista islandese del Genoa che ha dimostrato ottime qualità. I giallorossi hanno chiesto informazioni per il giocatore che ha siglato 11 reti nell’ultima Serie B. Oltre a Pinto, però, c’è anche il Napoli interessato al ventiseienne che è valutato tra gli 8 e i 10 milioni. Il classe 1997, però, non dovrebbe partire a gennaio.