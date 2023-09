Balotelli scagiona Mourinho: “Solo un calciatore giocherebbe nella Juve”

L’ex attaccante dell’Inter, ora in Turchia, ha detto la sua sulla situazione della Roma che non è delle migliori dopo la gara col Genoa

La Roma si è svegliata nel peggiore dei modi dopo il turno infrasettimanale contro il Genoa, che ha portato ben zero punti. I giallorossi avrebbero dovuto vincere questa gara contro i liguri, che invece al Marassi si sono imposti con un 4-1 senza appello. I rossoblù hanno sfruttato alcuni errori individuali, ma soprattutto l’arretramento di Cristante in mezzo alla difesa, che ha tolto gioco al centrocampo.

La scelta di Mourinho è stata obbligata dall’infortunio di Diego Llorente, altra nota negativa della serata, che ha dato forfait dopo aver sentito tirare il muscolo della coscia destra. Lo spagnolo si siede così ai box insieme a Smalling e Kumbulla, lasciando il reparto arretrato giallorosso con soli due titolari in vista delle prossime gare. Una situazione non facile per Mourinho, che è chiaamto a risalire la china e cancellare il peggior inizio di stagione della sua carriera.

Con queste parole lo Special One ha descritto queste partite nel post partita, parlando ai microfoni di Dazn, dove è sembrato piuttosto provato. Vedere la propria squadra perdere in quel modo è stato frustrante, soprattutto per un allenatore come lui abituato a vincere ovunque è andato, anche qui a Roma se qualcun l’ha dimenticato.

Roma, Balotelli: “Tutti bocciati, se ne salva solo uno”

Sul banco degli imputati c’è il gioco, che manca da parecchio tempo, cos come la preparazione atletica dei giocatori con alcuni che hanno subito infortuni muscolari e altri che sembrano ancora sulle gambe. Il vero problema, però, secondo alcuni è un altro.

A dare la sua personale spiegazione è stato Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demispor in Turchia. L’ex Inter ha difeso il tecnico portoghese durante il programma Vox to Box in diretta a TvPlay su Twitch: “Sarà già difficile superare le prime cinque in classifica, Inter, Milan, Juve, Atalanta e Napoli.Giallorossi più forti dei bianconeri? Tra i giocatori della Roma solo uno giocherebbe nella Juve: Lukaku“.