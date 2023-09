Esonero Mourinho, c’è chi ha già deciso

La Roma in queste prime partite di campionato ha conquistato solo cinque punti in sei partite e Mourinho è già in dubbio

Il fine settimana dei tifosi romanisti comincia nel peggiore dei modi, con i giallorossi che hanno perso al Marassi contro il Genoa. I rossoblù sono riusciti a vincere 4-1 contro Pellegrini e compagni, che sono sembrati piuttosto in palla contro il club neopromosso. La rete di Cristante non è bastata ad evitare la sconfitta, ma soprattutto a dare la spinta per la rimonta della Roma che invece ha abbassato il ritmo e ha offerto il fianco scoperto.

La partita è stata una delle più brutte mai giocate in questa stagione, con poche idee e sprazzi per gli attaccanti. Dybala e Lukaku, infatti, hanno toccato pochi palloni e non sono riusciti a rendersi pericolosi a causa del gioco genoano, che ha inaridito quello romanista. Una partenza così non si è mai vista dal 1994, ovvero dall’inizio dell’era dei tre punti. In 29 anni, la Roma era riuscita sempre ad arrivare alla sesta partita di Serie A con più di cinque punti.

Lo score è abbastanza impietoso per un club che ha intenzione di lottare per la Champions League. Il ruolino di marcia, infatti, senza una sola vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Un cammino negativo che Mourinho cercherà di invertire già a partire da domenica, quando ci sarà il Frosinone allo Stadio Olimpico.

Esonero Mourinho, i tifosi hanno deciso

Lo Special One è un tecnico che è sempre stato in grado di rialzarsi e soprattutto di portare a casa i risultati. Questa è la partenza peggiore anche della sua carriera e sarà interessante vedere come cercherà di rimediare per riportare la Roma dove merita di essere nel tabellone.

Alcuni tifosi però hanno già deciso se continuare o meno con il portoghese. Il suo futuro comincia a essere in bilico e molti guardano con diffidenza a una stagione intera con lo Special One in panchina. Secondo il sondaggio effettuato da Asromalive.it, poi, molti lettori hanno già deciso cosa fare nel prossimo futuro. I voti hanno dimostrato come il 53% dei lettori preferisca non continuare con il tecnico di Setubal, mentre il 47% vorrebbe vederlo ancora sulla panchina giallorossa. La vittoria non è così schiacciante, ma dimostra come alcuni tifosi abbiano già deciso di esonerare Mourinho, anche se non saranno loro a scegliere.