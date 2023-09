Futuro Mourinho, colloquio immediato Pinto-Friedkin: spunta il sostituto

In questi giorni la Roma naviga in acque turbolente, con Mourinho che non sembra più così saldo sulla panchina giallorossa

La peggior partenza della Roma nell’era dei tre punti. Questo inizio di campionato può essere descritto con molta semplicità andando a spulciare gli almanacchi degli anni passati. I giallorossi non hanno mai fatto così male in campionato da quando è stato cambiato il premio per la vittoria, che prima del 1994 valeva due punti. In 29 anni, il club della Capitale non aveva mai avuto così pochi punti in campionato.

Fino ad ora sono solo 5 in campionato, con sei partite già disputate. Le avversarie, poi, sono tutt’altro che grandi club da affrontare. Ala prima giornata è arrivato il pareggio per 2-2 contro la Salernitana nato dalle reti di Belotti a cui ha risposto Candreva. Nella seconda uscita stagionale, l’avversario è stato l’Hellas Verona che ha vinto 2-1 grazie alla velocità dei suoi trequartisti, che hanno messo in difficoltà Smalling e gli altri difensori.

L’unica grande squadra è stata affrontata dalla Roma alla terza giornata, dove ha incontrato il Milan che allo Stadio Olimpico si è imposto 2-1. Il risultato poteva anche andare bene visto il blasone dei rossoneri, ma nessuno si aspettava quello che sarebbe successo dopo. Alla quarta giornata è arrivato l’Empoli, asfaltato 7-0, seguito poi dal pareggio con il Torino per 1-1.

Mourinho, spunta il nome del sostituto a sorpresa

Ora domenica c’è il Frosinone, che sta giocando molto bene in campionato e all’ultima giornata ha bloccato la Fiorentina 1-1. Fare punti è fondamentale per cercare di non rimanere troppo distanziati dal quarto posto, che significa Champions League e che è distante già 7 punti.

Intanto, ci sono molti che si interrogano sul futuro dello Special One e della Roma, con i più pessimisti che pensano all’esonero del portoghese. Come riporta Calciomercatoweb.it, intorno ai giallorossi ha cominciato a orbitare il nome di Antonio Conte, ma non solo. Pinto e i Friedkin sarebbero già a colloquio per trovare un possibile sostituto e l’altro nome ci9rcolato è quello di Daniele De Rossi. L’ex centrocampista non ha avuto molta fortuna come allenatore, ma un suo ritorno non sarebbe da escludere, anche se rischia di essere come quello di Pirlo alla Juventus.