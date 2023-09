Roma-Frosinone, Mourinho in emergenza: tripla soluzione

L’allenatore della Roma si trova ai ferri corti contro il Frosinone che arriva allo Stadio Olimpico domenica per la settima di Serie A

La partita con il Genoa ha gettato al Roma nella crisi più profonda dall’arrivo di Mourinho. Questa è la partenza peggiore dal 1994 della squadra che deve correre ai ripari per invertire la rotta più che negativa. Contro i rossoblù c’è stato il crollo della squadra che, complice l’infortunio di Llorente, ha visto mancare alcun sicurezze in mezzo al campo con l’arretramento di Cristante in mezzo ai difensori.

Il centrocampista è dovuto tornare a quel ruolo occupato con Fonseca in mezzo alla difesa, quando mancavano i giocatori adatti per andare a coprire il buco. La sua assenza in mezzo al campo si è senti9ta visto che è mancato tanto fisico ed equilibrio nonostante l’ingresso di Bove. Il centrocampista non è riuscito a rimpiazzare bene il numero 4, che in difesa non ha dato la solidità sperata visto lo stop del centrale spagnolo.

A mancare è stato tutto il gioco, visto che gli attaccanti hanno toccato pochi palloni. Lukaku e Dybala, infatti, non sono riusciti a incidere come tutti speravano e per questo motivo Mourinho deve correre ai ripari e rivedere la partita per scoprire cosa non è andato, senza calcolare l’infortunio.

Roma-Frosinone, Mourinho corre ai ripari e studia le mosse

Proprio questo, però, ha creato grande emergenza nel reparto arretrato dove ci sono già due infortunati. Chris Smalling, infatti, si è fermato dopo la partita con il Milan e l’ottimismo dello Special One è andato via via scemando viste le sue condizioni fisiche non ottimali.

Insieme all’inglese, poi, c’è il lungo degente Kumbulla, alle prese con un infortunio al ginocchio. Llorente si unisce a questi due in un reparto con soli cinque centrali disponibili. Come riporta il Corriere dello Sport, in vista della partita di domenica contro il Frosinone Mourinho sta cercando di trovare la soluzione al rebus difensivo. Le soluzioni sembrano essere tre: la prima è abbassare sempre Cristante tra Mancini e Ndicka. La seconda e la terza, invece, portano i nomi di Zeki Celik e Rasmus Kristensen, che potrebbero essere adattati centrali.