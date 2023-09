UFFICIALE: domenica non ci sarà

Emergenza infortuni alla vigilia di Roma-Frosinone e forfait ufficiale. Il tecnico della squadra ciociara ed ex giallorosso lo ha da poco annunciato in conferenza.

Lo staff sanitario della Roma ha il suo bel da fare in questi giorni, ma non è l’unica infermeria affollata in Serie A. Anche i prossimi avversari della squadra giallorossa, il Frosinone guidato dall’ex Di Francesco, si presenteranno allo stadio Olimpico con parecchie defezioni. Ecco l’annuncio dell’ex in conferenza stampa, con il punto sull’infermeria ciociara in vista della sfida di domani sera in casa della Roma.

Domani José Mourinho avrà tante assenze, l’ultima è quella di Diego Llorente, che ha alzato bandiera bianca durante la sfida del Marassi con il Genoa. Lo stop del difensore spagnolo si va a sommare con l’infortunio di Chris Smalling, riducendo le scelte nel pacchetto arretrato per il tecnico portoghese. Scelte ridotte anche per il prossimo avversario, l’ex Eusebio Di Francesco, che deve fare i conti con diversi forfait in casa Frosinone.

Roma-Frosinone, ufficiale l’assenza di Kaio Jorge: l’annuncio di Di Francesco

L’ex giallorosso, prima in campo poi in panchina, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida alla Roma. Di Francesco ha evidenziato la gara così: “Il nostro atteggiamento non deve cambiare mai nemmeno domani. Domani giocheremo contro una squadra forte in un ambiente diverso, lo conosco bene e so che il pubblico sarà vicino alla squadra.”

Sugli infortunati: “Tra i difensori solo Romagnoli è in dubbio. Garritano anche ha un problema mentre chi non c’era contro la Fiorentina non ci sarà nemmeno domani.“