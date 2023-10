Calciomercato Roma, Ancelotti sfida Mourinho e Allegri: colpo da 10 milioni

L’allenatore della Roma deve competere anche con la concorrenza del tecnico italiano del Real Madrid nel calciomercato

La Roma stasera scende in campo allo Stadio Olimpico contro il Frosinone per la settima giornata di campionato. I giallorossi sono chiamati alla vittoria a causa del cammino in campionato fino ad ora che non è stato dei migliori. Fino ad ora, infatti, il bottino è di soli cinque punti in sei partite, molto basso per una squadra che vuole puntare a qualificarsi in Champions League. Lo sanno i tifosi e anche José Mourinho che vuole invertire la rotta.

Per questo la vittoria contro il Frosinone è fondamentale per non rimanere indietro rispetto alle concorrenti e per non gettare ulteriori ombre sulla squadra. L’atmosfera dell’Olimpico questa sera rappresenta uno dei misteri più difficili da risolvere, visto che i tifosi sembrano spaccati in due gruppi: chi vorrebbe disfarsi del tecnico e chi invece vorrebbe andare con lui “fino all’inferno”.

Sul banco degli imputati non ci sono solo le scelte del tecnico, ma anche alcuni giocatori che non stanno rendendo al massimo delle loro potenzialità. A mancare non è la spinta dei centrocampisti, ma soprattutto la spinta dalle fasce che in un 3-5-2 è fondamentale. Ci sono squadre che sono riuscite a fare del lavoro delle ali una vera e propria arma letale, ma i giallorossi non stanno riuscendo a sfruttare il gioco sulle corsie laterali.

Calciomercato Roma, anche Ancelotti vuole Barco

Per questo motivo Tiago Pinto si sta guardando intorno per cercare di individuare i migliori esterni disponibili in circolazione. I nomi nel mirino sono diversi, ma ce n’è uno in particolare che stuzzica l’idea del general manager della Roma e non solo.

Come riporta Fichajes.net, infatti, la Roma ha fatto un pensierino su Valentin Barco, giovane promessa del Boca Juniors che ha attirato l’attenzione di diversi club come ad esempio la Juventus che lo vorrebbe prendere. Oltre a Mourinho e i bianconeri, sulle tracce dell’esterno argentino c’è anche il Real Madrid di Ancelotti che vuole blindare la fascia sinistra. Per prendere il diciannovenne sarà necessario sborsare 10 milioni, tant’è la clausola rescissoria.