Calciomercato Roma, arrivano i rinforzi: ha già detto sì a Mourinho

L’allenatore della Roma ha incassato il benestare del giocatore che vuole riunirsi a lui nelle prossime finestre di calciomercato

La Roma stasera scende in campo contro il Frosinone per la settima giornata di Serie A. I giallorossi sono chiamati alla vittoria per invertire la rotta intrapresa in campionato. Fino ad ora è arrivata una sola vittoria, due pareggi e ben tre sconfitte che hanno portato il club nella zona bassa della classifica. Il bottino è di soli 6 punti con ben 13 gol fatti e 11 subiti, dimostrando una deriva preoccupante nel gioco di José Mourinho.

Il portoghese, infatti, è sempre stato famoso per la solidità difensiva delle sue squadre che hanno preso pochi gol. Una prova ne è anche la Roma che nella scorsa stagione ne ha subiti solo 38. Un numero molto basso che indica la media di uno a partita. Meglio di Rui Patricio hanno fatto solo due portieri in Serie A, dimostrando come la filosofia di gioco dello Special One sia molto attenta alla protezione dell’area e della porta.

In questa stagione, però, sembra che qualcosa non stia andando nel verso giusto, visto che i giallorossi viaggiano con uno score di quasi 2 reti a partita. Nel mirino c’è la difesa che non è mai sembrata in condizione fisica adatta, né tantomeno mentale. L’intesa sta piano piano arrivando tra i tre centrali, dove ad oggi mancano Smalling, Llorente e Kumbulla.

Calciomercato Roma, vuole tornare da Mou

I tre sono infortunati e hanno lasciato lo Special One in emergenza per completare il reparto arretrato. Per questo motivo, l’allenatore dei Setubal sta cercando un nuovo innesto per andare a completare il reparto che rappresentava il fiore all’occhiello del suo gioco.

I nomi nella lista sono tanti, ma nelle ultime settimane uno si è fatto molto più concreto rispetto agli altri. Si tratta di Eric Dier, difensore del Tottenham che in questo periodo è stato relegato in panchina. Come riporta Football Insider, il calciatore stava pensando di lasciar scadere il suo contratto per lasciare gli Spurs a fine anno. Invece ora c’è la possibilità di riunirsi al suo vecchio tecnico con cui vorrebbe giocare.