Colpo in Premier, via libera giallorosso: trovato l’erede

Calciomercato Roma, la squadra guidata da José Mourinho potrebbe tornare a pescare in Premier League. C’è l’intreccio giallorosso che libera le manovre di Pinto in ottica futura.

Dall’arrivo di José Mourinho sulla panchina giallorossa si sono susseguiti tanti colpi in entrata dal campionato inglese. Tiago Pinto ha pescato in Inghilterra anche quest’anno, chiudendo Romelu Lukaku in prestito dal Chelsea dopo la stagione passata all’Inter. Oltre al centravanti belga dal Leeds retrocesso sono arrivati Llorente e Kristensen, e la Roma sembra aver messo nel mirino un nuovo obiettivo dal campionato d’oltremanica.

Smalling e Llorente, oltre al lungodegente Marash Kumbulla, hanno lasciato solo due interpreti del ruolo a disposizione di Mourinho. Parliamo di Mancini e Ndicka, col secondo che ancora ha mostrato di doversi integrare al meglio per proteggere la porta difesa da Rui Patricio. Questa sera contro il Frosinone Mourinho ha rilanciato Cristante nel terzetto difensivo, ma la coperta è evidentemente troppo corta. Ecco perché a gennaio i giallorossi potrebbero tornare a pescare in Premier, dove piace Eric Dier, in rotta d'uscita dal Tottenham.

La Roma pesca ancora in Premier League: il Tottenham ha trovato l’erede di Dier

Il difensore, utilizzabile anche in mediana, è ai margini del progetto tecnico degli Spurs, che avrebbero anche avviato la caccia ad un nuovo colpo in difesa. Il Tottenham, secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra, vuole il danese Victor Nelsson, del Galatasaray.

Secondo quanto evidenzia TeamTalk.com, oltre ai londinesi ci sarebbe anche il Wolverhampton e l’Arsenal. Ma, qualora gli Spurs riescano a chiudere il colpo dai giallorossi di Istanbul, Tiago Pinto potrebbe avere il via libero finale per chiudere un nuovo colpo in Premier. Eric Dier è una vecchia conoscenza di mister José Mourinho, che lo ha già allenato proprio nel Tottenham e colmerebbe una lacuna difensiva in caso di arrivo a gennaio.