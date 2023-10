Roma-Frosinone, Mou in campo con la squadra: la risposta dell’Olimpico

Roma-Frosinone, la squadra giallorossa entra allo stadio Olimpico accompagnata da José Mourinho. Ecco la risposta dagli spalti prima della delicata sfida ai ciociari.

Rialzare la testa e ritrovare i tre punti dopo la batosta subito in casa del Genoa. La Roma torna allo stadio Olimpico con il dovere di tornare alla vittoria, solo una nelle prime sei giornate di campionato. Molto meglio ha fatto il Frosinone dell’ex Eusebio di Francesco, che si presenta all’Olimpico con quattro lunghezze di vantaggio sulla Roma. Nel momento in cui la squadra giallorossa è entrata sul manto erboso dello stadio casalingo c’è stato un chiaro segnale lanciato dai tanti tifosi già presenti sugli spalti.

Lo stadio Olimpico ha risposto prontamente all’ingresso in campo dei calciatori, seguiti da José Mourinho. Nessuna contestazione ne fischi dopo la brutta sconfitta subita al Marassi, dagli spalti solo cori di incitazione e tanti applausi. Ancora una volta lo stadio dimostra di esser vicino alla squadra ed al proprio tecnico, ancora di più in un momento così negativo. La speranza, dopo tre gare consecutive fuori dalle mura amiche, è che il tifo casalingo possa aiutare ancora una volta la squadra a ritrovare vittoria e sorriso. L’ultima gara casalinga è stata vinta per 7-0 dai giallorossi ai danni dell’Empoli, l’unica vittoria fin qui in Serie A.

Roma-Frosinone, squadra in campo per il pre partita con Mou: applausi e cori dagli spalti

I tifosi stanno con la Roma, senza se e senza ma. Tanti applausi per i calciatori e per lo stesso José Mourinho al momento dell’ingresso in campo. Le squadre si stanno allenando in questi minuti allo stadio Olimpico per l’immediato prepartita e non c’è aria di contestazione dopo la dolorosa sconfitta di Genova.

Amore Senza Resa, lo avevano scritto in una coreografia ed i tifosi della Roma rimangono fedeli alla linea indicata. La sfida contro i ciociari ha assunto un’importanza determinante per invertire il trend, fin qui troppo negativo. L’Olimpico è al fianco della Roma di Mourinho, che ora dovrà ripagarsi la fiducia sul campo. Anche nel momento dell’uscita della squadra, diretta verso gli spogliatoi, i tifosi hanno applaudito i calciatori. Applausi ancora più potenti per il mister José Mourinho. Applausi anche per Di Francesco alla lettura delle formazioni, ovazione per lo Special One.