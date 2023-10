Calciomercato Roma, 007 allo stadio per il colpo da 24 milioni

Calciomercato, la Roma non è l’unica squadre sul calciatore in vetrina in Serie A. Sirene europee già in azione e scout in missione allo stadio.

La settima giornata di Serie A, che si chiuderà con i tre incontri del lunedì, ha visto la Roma tornare alla vittoria allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa ha superato per 2-0 il Frosinone, grazie alla nuova rete di Romelu Lukaku ed al sigillo di capitan Lorenzo Pellegrini. L’undici guidato da José Mourinho ritrova i tre punti dopo due gare senza vittorie lontano dalle mura amiche, ora sarà fondamentale tornare a vincere anche in trasferta, domenica prossima in casa del Cagliari. La settima giornata di campionato verrà ricordata anche per diverse prestazioni di livello, con una conferma tra le neo promosse in Serie A.

La Roma ritrova tre punti importantissimi in campionato, superando per 2-0 il Frosinone di Di Francesco. Il calendario della squadra giallorossa ha curiosamente abbinato consecutivamente le tre neo promosse nel girone d’andata. La prima sfida è stata al Genoa di Gilardino, con il doloroso 4-1 del Marassi di giovedì scorso. Domenica prossima una nuova trasferta contro una neo promossa, il Cagliari di un altro ex, Claudio Ranieri. Nella clamorosa sconfitta di Genova è stato assoluto protagonista l’islandese Albert Gudmundsson, autore della prima rete al Marassi condita da una prestazione da assoluto trascinatore.

Exploit Gudmundsson in Serie A, Roma e Napoli in azione: scout dalla Premier e Liga

L’attaccante del Grifone si è confermato senza mezzi termini nella sfida del Genoa in casa dell’Udinese. Il classe ’97 ha messo a segno una doppietta notevole, che ha acceso ulteriormente i riflettori sul talento islandese, alla terza stagione in rossoblù. L’ex Az è finito nel mirino della Roma e del Napoli in ottica futura, ma le due squadre italiane devono guardarsi le spalle dalla concorrenza.

Secondo quanto evidenzia il sito della ‘Gazzetta dello Sport’, oltre alla Roma ed alla squadra partenopea anche il Milan segue l’islandese, valutato 24 milioni dal Genoa. Moncada avrebbe inviato i propri 007 allo stadio per seguire l’attaccante da vicino, che detiene il record di dribbling effettuati fin qui in Serie A. Oltre ai rossoneri anche emissari di squadre straniere sul talento rossoblù, sia della Premier che della Liga.