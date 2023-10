Conte al posto di Mourinho, Lukaku decisivo: ci sono già le cifre

Calciomercato Roma, il rinnovo di Mourinho appare sempre più lontano. I Friedkin avrebbero scelto Antonio Conte come erede col fattore Lukaku. Ecco le cifre sul piatto.

La Roma ieri sera è tornata alla vittoria, superando per 2-0 il Frosinone allo stadio Olimpico. Tre punti che permettono di respirare alla squadra giallorossa, che ora staziona ad 8 lunghezze in classifica, a meno 6 punti dalla zona Champions League. Il difficile avvio di stagione ha visto José Mourinho parlare esplicitamente del suo futuro. Lo Special One ha sottolineato in conferenza stampa come non abbia intenzione di mollare prima della scadenza del contratto con la Roma, fissata al 30 giugno del prossimo anno.

La Roma deve ripartire dai tre punti conquistati contro il Frosinone dell’ex Di Francesco per risalire la china in Serie A. La squadra giallorossa staziona a metà classifica e non può permettersi ulteriori passi falsi nelle prossime uscite in campionato. Il complicato avvio di stagione, sottolineato da appena due vittorie in sette gare di Serie A, ha visto José Mourinho uscire allo scoperto sul proprio futuro. Il tecnico lusitano è in scadenza di contratto ed ha sottolineato come fino al termine di giugno del 2024 solo Dan Friedkin può decidere di separare la Roma dal proprio allenatore. Mentre i tifosi giallorossi anche ieri hanno dimostrato di essere al fianco dello Special One, con tanti applausi e cori di incoraggiamento, gli addetti ai lavori continuano ad indicare Antonio Conte come prima scelta in caso di mancato rinnovo del portoghese.

Panchina Roma, Conte erede di Mourinho: fattore Lukaku per i Friedkin

Il tecnico leccese è reduce dallo spigoloso esonero con il Tottenham ed è ancora senza panchina. L’ex Juventus ha un rapporto speciale con Romelu Lukaku, decisivo anche ieri sera per la Roma, fattore che potrebbe giocare a vantaggio dei Friedkin nella trattativa per arrivare al salentino. Questo è quanto si legge sul sito di Sport Mediaset.

Secondo l’edizione on-line del notiziario sportivo i Friedkin hanno scelto Antonio Conte come primo nome in panchina per il post Mourinho. Romelu Lukaku, in caso di permanenza in giallorosso dal Chelsea, sarebbe decisivo per il sì del tecnico pugliese. Inoltre il tecnico si aspetta garanzie da parte della società sul mercato, ed un stipendio che oscilla tra i 7 e gli 8 milioni di euro.