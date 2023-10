L’UEFA manda in pensione la Champions League: rivoluzione Superlega

L’organo calcistico europeo sta facendo le ultime valutazioni sulla Superlega, che aveva creato scalpore negli anni passati dividendo il calcio

Il mondo del calcio era stato scosso nel 2021 dalla fondazione della Superlega, un campionato europeo alternativo alla Champions League che avrebbe dovuto ospitare le 20 migliori squadre d’Europa. Oltre a queste, se ne sarebbero unite altre quattro grazie a degli inviti speciali. Le squadre che hanno sposato il progetto erano tante, ma sopra a tutte c’erano la Juventus, il Barcellona e il Real Madrid. Queste tre, infatti, sono rimaste per tanto tempo anche sul sito del campionato che non è stato mai creato.

La notizia della nascita di questa competizione aveva creato grandi proteste soprattutto nella patria di chi il calcio lo avrebbe creato. In Inghilterra, infatti, i tifosi sono insorti contro i club dando vita a una corsa alla rinuncia al progetto. Tutte le squadre che inizialmente avrebbero dovuto partecipare alla Superlega hanno dato forfait, annunciando come l’idea di fondo non si sposi con i loro valori, salvano così la faccia.

Eloquenti sono state le immagini di alcuni supporter che hanno svolto i funerali dei propri club e del calcio, dichiarato deceduto proprio in quei giorni. Visto il livello di esclusività della Superlega, il progetto era visto come un “gioco” esclusivo per i club più facoltosi, visto che avrebbe riunito solo i migliori.

Superlega, aspettano solo la sentenza: minaccia shock

Uno smacco a quello che sarebbe dovuto essere lo sport del popolo e che sembra essere diventato più lo sport dei ricchi per il popolo. A dimostrazione di questo ci sono tutti quei calciatori che hanno preferito andare a svernare in Arabia, percependo milioni e milioni di ingaggio.

Il progetto Superlega, però, in questi mesi non è morto nonostante il dietrofront della Juventus. Come riporta El Pais, la Uefa e l’Eca stanno prendendo in considerazione la possibilità di creare tre leghe europee con retrocessioni e promozioni tra i campionati. Nel calcio ci sono stati tanti cambiamenti e ora sembra essere arrivato il momento di un altra rivoluzione. Per questo la Champions League sembra pronta ad andare in pensione per lasciare il posto a Superlega, Europa League e Aspirant League.

Sullo sfondo c’è la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che deve decidere sul monopolio dell’organo calcistico del continente. In caso di giudizio contrario, i club partecipanti non perderebbero tempo a separarsi da Ceferin.