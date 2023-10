Roma-Servette, torna titolare: la strategia di Mourinho

L’allenatore della Roma ha deciso di mandare in campo il giocatore dal primo minuto dopo averlo ritrovato nel fine settimana

La Roma si è svegliata un po’ meno cupa questa settimana, con i giallorossi che sono riusciti a vincere contro il Frosinone di Di Francesco. L’ex tecnico ha provato a mettere in difficoltà José Mourinho allo Stadio Olimpico, ma il tecnico portoghese ha schierato la miglior formazione, infortuni permettendo. Dai titolari sono arrivati due gol che hanno permesso di mettere in cassaforte tre punti ottimi per la classifica.

Una vera e propria boccata di ossigeno per il tabellone che dopo sei partite era impietoso per i giallorossi: zone più che base della classifica con so cinque punti conquistati. Un bottino magro che cominciava a far storcere qualche naso nella Capitale, con una frangia di tifosi, quella più estremista, che già chiedeva la testa dello Special One. Questo, però, si è presentato sia in conferenza stampa, sia in campo, senza paura ribadendo la sua intenzione di restare almeno fino a fine contratto.

I senatori hanno seguito l’allenatore nella disposizione di gara, con Romelu Lukaku che ha segnato la rete dell’1-0 a tu per tu con Turati. Nel secondo tempo, invece, Lorenzo Pellegrini si è mosso bene sul secondo palo sugli sviluppi di una punizione sulla trequarti e ha insaccato il raddoppio.

Roma-Servette, Mourinho fa turnover: Aouar torna titolare

Ora c’è da preparare la partita con il Servette che giovedì arriva nella Capitale per la seconda partita di Europa League. I giallorossi hanno intenzione di mantenere la testa del girone e per farlo vogliono vincere a tutti i costi anche con gli svizzeri, fanalino di coda con due gol subiti dallo Slavia Praga.

In vista della partita lo Special One sta studiando un po’ di turnover visto che poi c’è il Cagliari nel fine settimana. Alcuni titolari dovrebbero riposare, come Pellegrini, Dybala e Lukaku. Al posto del centrocampista, come riporta il Corriere dello Sport, torna titolare Houssem Aouar che dopo un avvio convincente è partito dalla panchina in tre partite. L’algerino è stato subito incisivo negli schemi giallorossi e ora è pronto a tornare titolare in mezzo al campo.