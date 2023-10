Cassano fa infuriare i tifosi: “Mourinho è irritato per un solo motivo”

Antonio Cassano torna a parlare di José Mourinho e fa infuriare i tifosi dopo la vittoria della Roma. Ecco perchè il tecnico sarebbe irritato secondo l’ex calciatore barese.

L’ex giallorosso Antonio Cassano è tornato a commentare le vicende di José Mourinho in casa Roma. Non è la prima volta che l’ex calciatore emette verdetti sull’operato del tecnico portoghese e, nonostante il ritorno alla vittoria della squadra giallorossa allo stadio Olimpico, Antonio Cassano non concede sconti allo Special One, evidenziando il motivo per cui secondo lui Mourinho è irritato in questa complicata partenza stagionale della Roma

Antonio Cassano torna a parlare di José Mourinho dopo il ritorno alla vittoria della Roma. L’ex calciatore giallorosso ha spesso commentato le vicende della squadra allenata dal tecnico lusitano, e non sono mancate diverse frecciatine lanciate allo Special One in questi anni. Terminata la carriera da calciatore il barese si è lanciato nell’esperienza da opinionista, intervenendo alla trasmissione ‘Bobo TV’, al fianco di Lele Adani, Bobo Vieri e Nicola Ventola. La gara vinta contro i ciociari non sembra interessare all’ex fantasista, che punta ancora una volta il dito contro lo Special One. Nel mirino ci finisce la conferenza stampa del tecnico della Roma prima della sfida al Frosinone e non solo.

Ex Roma, Cassano punta ancora il dito contro Mourinho: “È irritato perché i Friedkin lo manderanno via”

Intervenendo alla Bobo TV il barese torna sull’appuntamento con la stampa alla vigilia di Roma-Frosinone. Cassano commenta così: “Nell’ ultima conferenza solo 6 domande, lui decideva con chi parlare e con chi non parlare.” Aggiungendo: “Fossi giornalista gli direi caro Mourinho visto che ti sei preso i meriti delle Coppe ecc. ecc. perché ora che stai facendo disastri non ci spieghi il perché?”

Secondo il barese il futuro di José Mourinho è già scritto, e provocherebbe un netto stato d’animo per l’allenatore della Roma: “Lui è irritato perché i Friedkin lo manderanno via e non gli rinnoveranno il contratto“. La discussione è continuata sul tema della competenza calcistica dello Special One, punto sul quale Cassano ha ribadito il proprio pensiero: “Da lui non si è mai sentito parlare di calcio, è sempre andato fuori.”