Dalla Roma al Milan, UFFICIALE: via libera della Lega

Il passaggio dalla Roma al Milan è stato ufficializzato dalla Lega Calcio. Deroga concessa e via libera all’avventura in rossonero dopo il saluto al club guidato dai Friedkin.

La stagione in Serie A sta entrando nel vivo e si avvicina a piccoli passi la finestra di calciomercato invernale. La Roma ed il Milan si sono già affrontate allo stadio Olimpico, con i rossoneri che hanno avuto la meglio di misura sulla squadra allenata da José Mourinho. La formazione guidata da Stefano Pioli è in prima posizione a pari punti con l’Inter, mentre c’è il via libera della Lega Calcio al tesseramento dell’ex dirigente giallorosso.

In attesa di nuove sfide in campo ed intrecci di calciomercato il Milan preleva un dirigente che bene ha fatto alla Roma. Parliamo di Vincenzo Vergine, ex capo dell’area giovanile della squadra giallorossa. Dopo due anni in quel di Trigoria il dirigente aveva già firmato con il club rossonero, ma la deroga al tesseramento da parte della Lega Calcio arriva solo in queste ore. Gianluca Gombar ha preso il suo ruolo nell’organigramma giallorosso, mentre il club guidato da Gerry Cardinale è pronto ad affidargli completamente il settore giovanile.

Vincenzo Vergine dalla Roma al Milan: deroga UFFICIALE concessa dalla Lega Calcio

Salutati la scorsa estate Maldini e Massara il club rossonero continua la ristrutturazione in società. A Vergine verrà affidata tutta l’area giovanile del club, dopo che in giallorosso ha collezionato in bacheca 6 trofei in appena due anni. Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito della Lega Calcio.

Via libera e deroga concessa dalla Lega, ecco il comunicato. “Vista l’istanza pervenuta dalla Società AC Milan relativa al tesseramento in deroga,[..], del signor Vincenzo Vergine; considerata la competenza per materia, del Consiglio della Lega Nazionale Professionisti Serie A, quanto alla suddetta istanza. Il Consiglio della Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella seduta del 25.09.2023, ha deliberato di autorizzare la deroga, senza pregiudizio per le competenze degli altri Organi federali per l’accertamento dei requisiti necessari all’effettivo tesseramento del Signor Vincenzo Vergine.”