Infortuni Roma, Mourinho rassegnato: tris di assenze

L’allenatore della Roma si ritrova ad affrontare le prossime partite senza tre calciatori importanti per lo schieramento

Il fitto calendario della Roma sta per arrivare alla seconda pausa per le nazionali che ci sarà tra due fine settimana. Prima di quello, che permetterà ai giocatori di riposare e tirare il fiato dopo tre settimane di fuoco, con una partita ogni tre giorni. In questo contesto è molto facile individuare stanchezze e acciacchi muscolari, con i giocatori che stanno stringendo i denti per concludere questo tour de force.

Giovedì la Roma scenderà in campo contro il Servette per la seconda giornata del Girone G di Europa League. Alla prima è arrivata la vittoria per 2-1 contro lo Sheriff, grazie alla rete di Romelu Lukaku nel secondo tempo con un gran destro che ha chiuso la partita. Contro gli svizzeri, invece, non dovrebbe esserci con Mourinho che lo vuole utilizzare contro il Cagliari domenica. La partita contro i rossoblù è molto importante visto che l’avvio di campionato è stato il peggiore nella carriera dello Special One.

L’obiettivo principale di queste giornate è invertire la rotta per cercare di migliorare la posizione in classifica, con il bottino che è aumentato nel fine settimana. Allo Stadio Olimpico, infatti, è arrivata la vittoria per 2-0 contro il Frosinone, abbattuto sempre grazie alla rete di Romelu a cui si è aggiunto Pellegrini.

Infortuni Roma: Mourinho rinuncia ancora a Smalling, Sanches e Llorente

In vista delle prossime partite, però, continua l’emergenza soprattutto con l’infermeria che non accenna a svuotarsi. Nei giorni scorsi alcuni calciatori hanno subito degli infortuni muscolari che li hanno costretto al forfait e ora Mourinho si è trovato in difficoltà con la formazione.

Gli infortunati principali, senza considerare Kumbulla e Abraham sono Smalling, Sanches e Llorente. I tre, come riporta il Corriere dello Sport, resteranno ancora fuori nelle prossime gare con l’inglese che potrebbe tornare in panchina contro il Cagliari. Per lui, però, nessuna voglia di rischiare con Mourinho che lo manderebbe in campo per una decina di minuti nel finale se necessario. Il rischio di ricadute c’è, con nuove infiammazioni ai tendini dietro l’angolo, e per questo José pratica cautela.