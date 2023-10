Mourinho l’ha fatto di nuovo: ex Roma decisivo

Roma, José Mourinho l’ha fatto di nuovo e c’è lo zampino decisivo dell’ex giallorosso. Il tecnico portoghese si prepara a lanciare un nuovo talento pescato dalle giovanili.

C’è un nuovo giovane in rampa di lancio in casa Roma. Lo scorso anno c’è stata l’esplosione di tanti giovani calciatori prelevati dalla Primavera giallorossa. Diversi tra questi calciatori poi sono stati ceduti nei mesi scorsi, permettendo a Tiago Pinto di fare cassa e centrare l’obiettivo delle plusvalenze. Le promozioni di José Mourinho in prima squadra in queste stagioni sono state diverse, i volti più noti oggi sono quelli di Edoardo Bove ed ancora prima Nicola Zalewski.

In estate hanno salutato la Roma i vari Tahirovic, Volpato e Missori, oltre ad altri ex Primavera che bene avevano fatto in giallorosso. Ed il copione sembra pronto a ripetersi, con un nuovo classe 2005 in rampa di lancio in casa Roma, forse già a partire dalla prossima sfida della squadra guidata dallo Special One. Giovedì sera i giallorossi torneranno in campo allo stadio Olimpico, per la seconda giornata del girone di Europa League, contro il Servette. Anche oggi si è allenato con la prima squadra il diciottenne portoghese Joao Costa. L’esterno offensivo, convocato dal Portogallo Under 19 per le prossime qualificazioni all’Europeo, è in odore di debutto in prima squadra anche dopo le parole di José Mourinho.

Roma, Joao Costa in rampa di lancio: decisivo l’ex portiere Doni

Il tecnico portoghese aveva parlato del classe 2005 nella conferenza stampa precedente a Roma-Frosinone. L’esterno della Primavera è stato citato dallo Special One come possibile titolare a centrocampo in caso di modulo 4-4-2. Non è da escludere che il diciottenne possa scendere in campo in Europa League contro gli svizzeri, dopo che anche oggi ha lavorato in gruppo al pari del Primavera Mattia Mannini.

Joao Costa è arrivato alla Roma dal Corinthians nell’estate del 2021. Nella trattativa per lo sbarco dell’esterno a Trigoria è stato decisivo il ruolo di Marangon, fratello dell’ex portiere giallorosso Doni. Lo scorso anno tra Under 17 ed Under 18, Costa ha realizzato sei reti in 37 presenze. Sembra tutto pronto per il debutto con la prima squadra, vedremo se già da giovedì sera.