Roma-Servette, Mourinho cambia tutto: doppia esclusione

L’allenatore della Roma modificherà la formazione in vista della partita con il Servette, la penultima prima della sosta per le nazionali

Giovedì c’è la seconda giornata di Europa League, con la Roma che scende in campo allo Stadio Olimpico contro gli svizzeri del Servette. I granata arrivano alla partita dopo aver perso quella d’esordio con lo Slavia Praga e dopo aver vinto in campionato. Il Losanna è stato piegato 2-1 dalle reti di Stevanovic e Kutesa, che hanno siglato i due gol che hanno portato ai tre punti. Stessa storia per Mourinho, che ha sconfitto 2-0 il Frosinone.

La vittoria serviva per ritrovare un po’ di carattere e motivazione dopo l’avvio peggiore nella storia della Roma e della carriera dello Special One. I giallorossi avevano conquistato solo 5 punti in 6 partite ed erano nella parte bassa della classifica, quasi in zona retrocessione. Solo poche squadre avevano fatto peggio di Pellegrini e compagni che stanno cercando di reagire al meglio per migliorare la situazione sia mentale che fisica.

Intanto, gli impegni in questi giorni sono stati davvero tanti, con la Roma che ha giocato una partita ogni tre giorni a partire da quella con l’Empoli del 17 settembre. La fatica accumulata è tanta e per questo motivo lo stesso Mourinho ha annunciato un po’ di turn over in conferenza stampa.

Roma-Servette, Lukaku e Dybala verso la panchina

Nella formazione di giovedì è possibile aspettarsi, quindi, tante assenze con il tecnico portoghese che permetterà ai titolari di riposare in vista della gara con il Cagliari, che nel fine settimana cercherà di fare punti con i giallorossi visto l’ultimo posto con soli due punti.

Come riporta Il Messaggero, Mourinho dovrebbe mandare in panchina sia Dybala che Lukaku e far giocare in avanti El Shaarawy e Belotti. L’attaccante ex Torino torna così titolare dopo aver guardato le ultime partite dalla panchina. Il Faraone nell’ultima partita non ha giocato neanche un minuto, dimostrazione del fatto che José stesse solo aspettando per farlo riposare al meglio per poi mandarlo in campo contro il Servette giovedì sera.