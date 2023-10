Salta l’accordo con la Roma: annuncio “ufficiale”

L’attaccante brasiliano interessa alla Roma e potrebbe approdare in giallorosso nella prossima finestra invernale di calciomercato

Il tour de force che ha intrapreso la Roma è cominciato a metà settembre e ora è vicino alla sua fine con sole due partite prima della sosta per le nazionali. In totale i giallorossi ha giocato cinque partite dal 17 settembre ad oggi, giorno in cui ha sconfitto l’Empoli 7-0 allo Stadio Olimpico. Quella era stata l’unica vittoria prima del fine settimana, con Lukaku e compagni che hanno sconfitto il Frosinone domenica scorsa.

L’attaccante belga ha aperto le marcature dopo aver controllato bene il pallone ed essersi liberato dalla marcatura degli avversari. Il secondo e ultimo timbro alla partita porta la firma di Lorenzo Pellegrini, che ha chiuso la contesa con il Frosinone 2-0. Una prestazione di squadra piuttosto opaca, ma l’importante sono i tre punti che hanno permesso alla Roma di migliorare la propria posizione in classifica che era ancora più bassa.

In vista delle prossime gare Mourinho ha intenzione di dare vita a un turnover massiccio in modo da far riposare i giocatori in vista della gara di domenica con il Cagliari. Vincere in Serie A adesso è l’obiettivo principale in modo da risalire ancora di più il tabellone e zittire le critiche.

Calciomercato Roma, anche l’Arsenal vuole Marcos Leonardo

Intanto, Tiago Pinto continua a lavorare per migliorare la squadra in vista del calciomercato di gennaio. Con l’arrivo del 2024 tutti sperano di vedere in rosa almeno un esterno, ma intanto il general manager ex Benfica sta cercando di concludere un colpo in attacco.

Si tratta di Marcos Leonardo, cercato a lungo in estate dal portoghese che lo voleva proprio per blindare il reparto offensivo giallorosso. Purtroppo il Santos si è messo di traverso vista la posizione in classifica. Il brasiliano ha aiuto il club bianconero con i suoi gol e ora, come riporta ESPN Brasile, è pronto a cercare una nuova avventura. A confermarlo è lo stesso agente del giocatore Fernando Brito che ha ammesso come il calciatore ha un piano per la carriera e vuole giocare. L’attaccante del Peixes non ha mai nascosto la voglia di partire e sulle sue tracce c’è anche l’Arsenal, pronta a prenderlo. L’idea dell’agente, con Rafaela Pimenta che cura gli affari in Europa, è quella di parlare con più squadre in modo da avere più possibilità di cedere Marcos Leonardo.