Cagliari-Roma, tris di assenze: c’è anche un titolare

La Roma domenica sera scende in campo contro il Cagliari nell’ottava giornata di Serie A, l’ultima prima della pausa per le nazionali

Il tour de force che ha visto la Roma impegnata in un gran numero di partite in pochi giorni è ormai giunto al termine. Domenica, infatti, ci sarà l’ultimo impegno del fitto ruolino di marcia cominciato il 17 settembre contro l’Empoli. Da quel giorno in poi i giallorossi hanno giocato una partita ogni tre giorni, contando anche le gare di Europa League contro Sheriff Tiraspol e Servette. Proprio gli svizzeri saranno gli avversari della sfida di domani sera allo Stadio Olimpico.

I giallorossi oggi si sono preparati a Trigoria proprio per affrontare al meglio i granata che sono a zero punti nel Girone G della competizione. La Roma, invece, ha conquistato tre punti grazie alla vittoria per 2-1 contro i moldavi, con Lukaku che si è reso protagonista di una bella prestazione premiata dalla rete nel finale di partita valsa i 3 punti. Ora la testa dell’allenatore e dei giocatori è al prossimo match per cui mancheranno ancora alcuni giocatori.

Tra gli indisponibili, infatti, ci sono ancora Smalling, Llorente e Renato Sanches oltre i due lungodegenti Kumbulla e Abraham. I cinque non prenderanno parte ai prossimi impegni dove lo Special One attuerà il turnover per permettere ai calciatori di tirare il fiato e recuperare al meglio.

Cagliari-Roma, titolare lavora a parte: Ranieri in emergenza

L’emergenza, però, non c’è solo per la Roma che sta lavorando per recuperare tutti i suoi calciatori infortunati. Sono molti i titolari di Mourinho che in queste settimane hanno accusato problemi fisici, ma anche Claudio Ranieri non se la sta passando meglio al Cagliari.

Come riporta Tuttocagliari.net, l’allenatore romano e romanista dovrebbe rinunciare a Luvumbo Zito, che ha svolto un allenamento personalizzato questa mattina. Oltre a lui, anche Marco Mancosu ed Elio Capradossi, ex della gara, hanno svolto un lavoro ad hoc per le loro condizioni. Parzialmente in gruppo, invece, Jakub Jankto che continua con la sua indisponibilità a mettere in difficoltà l’allenatore.