Capolavoro Friedkin: colpaccio da 10 milioni all’anno

Capolavoro Friedkin, il colpaccio è da 10milioni di euro all’anno. Ecco che spuntano le prime indiscrezioni sul nuovo main sponsor della Roma

La notizia del giorno, o per meglio dire della notte, è quella che dice che la Roma abbia trovato il nuovo main sponsor. Quindi dovrebbe uscire presto dalle maglie la scritta SPQR per dare spazio all’Arabia Saudita. Con Riad al centro: non si conoscono ancora i dettagli, se sarà Air Riad- così come l’Atletico – oppure un ente di turismo arabo che punta decisamente anche ad Expo 2030. Ma questi discorsi ai Friedkin, giustamente, interessano poco. L’obiettivo è quello di trovare introiti importanti per le casse giallorosse. Soldi che possono essere una boccata d’ossigeno anche per il mercato.

In attesa dell’ufficialità, si cercano di capire quali potrebbero essere le cifre di questo accordo. E le prime indiscrezioni sotto questo aspetto le lancia Il Tempo con un articolo apparso sul proprio sito. Il quotidiano romano, oltre a spiegare che la Roma dovrebbe giocare un’amichevole contro l’Al Shabab a ottobre o novembre, durante la pausa per le nazionali, sottolinea quelli che sono i soldi che dovrebbero entrare dentro le casse dei Friedin.

Capolavoro Friedkin: dallo sponsor arabo 10milioni

Un colpaccio da 10milioni di euro all’anno. Questo circola al momento. Non si conosce per ora nemmeno la durata dell’accordo. Ma sicuramente sono tanti soldi che fanno felici i Friedkin che dopo aver girato in lungo e largo hanno trovato la quadra giusta, quella che fa felici tutti.

Sono molti gli accordi trovati proprio in queste settimane e ufficializzati dal club giallorosso. Accordi con Enel e con Q8, sicuramente minori sotto l’aspetto economico, ma che sono sempre di enorme supporto. Si attende come detto solo l’ufficialità dell’affare. E a sensazione non dovrebbe nemmeno tardare ad arrivare.