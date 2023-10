“La Roma vuole esonerarlo”: sostituto Mourinho già bloccato

“La Roma pensa di esonerare Mourinho”: arriva la notizia bomba che potrebbe stravolgere la stagione. Sostituto già bloccato

La questione Mourinho tiene banco, eccome, ancora adesso e lo farà nei prossimi mesi, in casa Roma. Il contratto sappiamo tutti è in scadenza e sappiamo tutti che al momento non c’è stato nessun incontro per parlare di rinnovo. E di incontri in programma almeno per ora non ce ne sono. Chissà, magari i Friedkin fino a questo momento sono stati impegnati a chiudere con Riad per il nuovo sponsor. Una trattativa che a quanto pare è proprio in uno stato avanzato.

Vedremo, sotto questo aspetto, quello che succederà nel corso dei prossimi giorni. Sì, per il nuovo main sponsor che andrà a sostituire SPQR sulle maglie si parla di questi tempi, non si può andare oltre. Tornando invece alla questione relativa a Mou, c’è da segnalare quella che sarebbe un’importante novità sul futuro del tecnico portoghese. Almeno secondo quanto scritto su X da Football Transfer News, un profilo con oltre 100mila follower che nei mesi scorsi ha anticipato la trattativa che poi ha portato Hojlund allo United.

Conte è il sostituto di Mourinho

“La Roma sta considerano l’esonero di Mourinho e sostituirlo con l’ex allenatore del Tottenham Antonio Conte”. Così si legge. E la novità, ovviamente, è relativa al fatto di un addio anticipato dello Special One rispetto a quello che fino al momento sembrava potesse essere un saluto al termine di questa stagione e quindi alla scadenza naturale del contratto. Sempre se non ci sarà il rinnovo, ovviamente.

Una situazione quindi da tenere in considerazione in queste settimane, sapendo che domani la Roma giocherà in casa contro il Servette in Europa League e domenica sarà impegnata a Cagliari prima della sosta per le nazionali. Un match, quest’ultimo, assai delicato contro la squadra di Ranieri ultima in classifica e alla ricerca pure della prima vittoria in A.