Main sponsor, nuove cifre e scritta sulla maglia: la Roma fa chiarezza

La Roma fa chiarezza in merito alle ultime indiscrezioni sul main sponsor. Ecco la verità sulle cifre in ballo e non solo, spunta un retroscena sulla prossima scritta sulle maglie giallorosse.

Nelle scorse ore è stata rilanciata la trattativa per trovare il main sponsor in casa Roma. Dopo la separazione con Digitalbits sulle maglie della squadra allenata da José Mourinho campeggia la scritta SPQR. Le ultime indiscrezioni vedono la società guidata dalla famiglia Friedkin ad un passo dalla chiusura dell’accordo per lo sponsor in Arabia Saudita. In attesa di comunicazioni ufficiali in merito è la stessa società giallorossa a fare chiarezza su cifre e modifiche della maglia da gioco.

Lo sponsor arabo si avvicina per la Roma, ma la trattativa non è stata ancora chiusa. La proprietà Friedkin starebbe lumando i dettagli in vista della fumata bianca totale, con la firma che potrebbe essere annunciata nelle prossime settimane. La società giallorossa ha confermato come ci sia in piedi una trattativa con una società privata araba, nello specifico con una realtà di Riad, capitale dello stato saudita. Città che sarà concorrente proprio di Roma nella corsa all’Expo 2030, aspetto su cui in qualche modo rientra anche il main sponsor della squadra giallorossa.

Main sponsor, la Roma tratta con gli arabi: la verità su cifre e scritta sulle maglie

Come evidenzia l’edizione on-line del ‘Corriere dello Sport’, la Roma ha ribadito come la sponsorizzazione non andrà ad impattare nella corsa ad Expo2030 e non ci sarà alcun riferimento alla concorrenza turistica della capitale araba. Non vedremo scritte modello “Visit Riad” sulla maglia giallorossa.

La chiusura della trattativa come evidenzia il quotidiano sportivo si attende a stretto giro di posta. Sul piatto ci sarebbero circa 7 milioni di euro pronti ad entrare nelle casse della Roma. La proprietà giallorossa è convinta che non sarà una trattativa tra privati a cambiare gli equilibri nella scelta della città a cui affidare l’edizione Expo2030.