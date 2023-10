Orsato come Taylor, ora protesta il Siviglia: Sergio Ramos, chi è lo stupido?

L’arbitro italiano ieri sera ha arbitrato la partita di Champions League del Siviglia contro il PSV Eindhoven finita 2-2 allo scadere

In questa settimana va in scena la seconda giornata delle coppe europee, con la Champions che ha aperto come al solito la serie di partite infrasettimanali. La massima competizione per club della Uefa ha dato spettacolo, con alcuni grandi gol e sorprese, come ad esempio la vittoria del Real Madrid contro il Napoli. Solo grazie a un rimpallo sfortunato per Meret, gli spagnoli sono riusciti a vincere 3-2, con il pallone che è rimbalzato sulla traversa e poi sulla schiena dell’estremo difensore azzurro.

L’Inter, invece, è riuscita a vincere contro il Benfica grazie all’unico gol di Thuram, che ha battuto il portiere avversario con un tiro preciso che non gli ha lasciato scampo. Tra le italiane che sono impegnate nelle coppe europee c’è ovviamente la Roma che deve affrontare il Servette domani sera allo Stadio Olimpico. Oltre ai giallorossi, poi, ci sono anche Lazio e Milan in Champions, con i biancocelesti che affrontano oggi il Celtic, mentre i rossoneri il Borussia Dortmund.

L’Atalanta, invece, sfiderà lo Sporting Lisbona domani pomeriggio in Europa League, mentre la Fiorentina sarà impegnata di nuovo nella corsa alla finale della Conference , sfidando nel girone il Ferençvaros. Oltre a loro, però, ci sono anche tante altre squadre che partecipano alla competizione, dove non mancano mai polemiche.

Siviglia su tutte le furie, Ramos: “Non c’è lo stesso rispetto per tutte le squadre”

Una di queste si è accesa proprio dopo il triplice fischio. Ieri sera, infatti, il Siviglia è sceso in campo contro il PSV Eindhoven nella seconda giornata dei gironi di Champions League finita 2-2 grazie alle reti di Gudelj, En Nesyri, de Jong e Teze.

Ad aver scatenato le lamentele è stata la direzione di gara di Orsato, che si è reso protagonista annullando un gol al Siviglia grazie al Var e assegnando un calcio di rigore agli olandesi all’86’, realizzato da de Jong. A fare la voce grossa è stato Sergio Ramos che nel post partita ha parlato ai microfoni dei giornalisti: “Non c’è bisogno che un arbitro sia protagonista, soprattutto col Var. Uno così sembra stupido. Il gol annullato, il fallo al limite dell’area. La gente dirà molte cose, ma non c’è lo stesso rispetto per tutte le squadre“. Curioso che a dirlo sia un giocatore del Siviglia, non ancora in squadra, che proprio 5 mesi fa vinceva l’Europa League grazie agli errori di Taylor.