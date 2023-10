Roma-Servette, Mourinho in conferenza stampa | LIVE

Roma-Servette, ecco le parole di José Mourinho in conferenza stampa. Il tecnico giallorosso torna a parlare alla vigilia della seconda giornata di Europa League.

L’allenatore della Roma presenta la sfida al Servette di domani sera allo stadio Olimpico. Ecco le parole di José Mourinho in diretta, alla vigilia della seconda giornata del gruppo G di Europa League. La compagine svizzera ha perso al debutto europeo in casa contro lo Slavia Praga. La Roma ha superato di misura l’ostacolo Sheriff due settimane fa, nella trasferta di Tiraspol, decisa dal gol di Romelu Lukaku. Ecco le parole dello Special One nell’appuntamento con i cronisti a Trigoria.

Dopo la vittoria interna contro il Frosinone la Roma cerca continuità in Europa. Sullo stato di forma della squadra: “Non ci possiamo nascondere, è un problema reale per tutte le squadre che giocano in Europa.” Sul turnover: “Ovvio che faremo qualche cambio, Paulo domani sarà in panchina e non solo lui, due,tre, quattro giocatori riposeranno. Non sarà turnover totale ma qualcosa ci sarà.” Sul momento della squadra giallorossa: “Dopo la partita col Frosinone ho detto che non eravamo bravissimi come quando abbiamo perso non siamo tutti scarsi. Il giorno dopo la partita abbiamo lavorato su tutto quello che abbiamo fatto bene e su tutto quello che dobbiamo fare meglio.”

