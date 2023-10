Tesoretto in Serie A e gol per Pinto: scout in azione

Calciomercato Roma, Tiago Pinto può mettere le mani su un nuovo tesoretto grazie alle manovre della Serie A. La rete decisiva può tramutarsi in un assist alle casse del club giallorosso

La scorsa sessione di calciomercato estivo ha visto Tiago Pinto tra i protagonisti sia in entrata che in uscita nel campionato italiano. Le trattative del dirigente portoghese sono state molteplici, con il mese di giugno dedicato a tante cessioni, per rispettare i paletti della UEFA. Tra i primi a lasciare Trigoria ci sono stati diversi elementi della Primavera, che avevano trovato spazio nella secondo stagione di José Mourinho sulla panchina giallorossa. Un altro giovane prospetto ha lasciato la Roma ad inizio agosto, con Tiago Pinto che ha inserito una clausola sulla rivendita nel momento della firma in Serie B.

Parliamo del classe 2003 Claudio Cassano, omonimo ma non parente dell’ex Antonio. Il giovane è stato ceduto dalla Roma al Cittadella questa estate e, non avendo mai debuttato in prima squadra, l’operazione si è chiusa ad un prezzo non esagerato: circa 200mila euro. Ma Tiago Pinto, come ormai ci ha da tempo abituato, anche sul ragazzo nativo di Barletta ha inserito una clausola sulla futura rivendita. Mentre il giovane ha trovato la prima rete con la maglia del Cittadella, ci sarebbero già diversi club di Serie A pronti a fiondarsi sull’attaccante ventenne.

Sirene della Serie A su Cassano del Cittadella: Pinto incassa con la clausola

Claudio Cassano ha deciso la gara tra Cittadella e Lecco grazie alla rete che ha fissato il risultato sul 2-1. Un gol che ha completato la rimonta dei veneti, che ora sono posizionati nelle zone alte della Serie B. Una rete soprattutto che conferma quanto di buono fatto vedere fin qui dal classe 2003.

Sull’attaccante brevilineo, come sottolinea il sito di ‘Tuttosport’, ci sarebbero già diversi club di Serie A alla finestra. Il quotidiano evidenzia come gli osservatori di club di massima serie stiano seguendo le evoluzioni del classe 2003 con la casacca granata del Cittadella. Oltre alla prima rete il giovane si era ben distinto nella sfida esterna al Bari, dove aveva colpito un palo clamoroso. Tiago Pinto può sperare in un nuovo tesoretto, con la clausola pari al 20% sulla futura rivendita.