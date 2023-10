Cagliari-Roma, infortunio alle spalle: titolare in gruppo

Domenica sera va in scena l’ottava giornata di Serie A tra il Cagliari e la Roma che sta cercando punti per migliorare la classifica

La Roma stasera è chiamata al penultimo appuntamento del tour de force che è cominciato il 17 settembre contro l’Empoli. I giallorossi hanno giocato da quel giorno in poi una partita ogni tre giorni, con questo ruolino di marcia che termina nel fine settimana quando il Cagliari ospiterà in Sardegna Pellegrini e compagni. Riuscire a vincere contro gli svizzeri stasera e contro i rossoblù nel fine settimana è fondamentale per rientrare in piena corsa per tutti gli obiettivi stagionali.

La Serie A era cominciata nel peggiore dei modi sia per la Roma che ha conquistato solo cinque punti in sei partite. Contro il Frosinone nel fine settimana è arrivata un’altra vittoria che ha permesso di alzare il bottino totale a 8 punti in 7 gare. La posizione in classifica è migliorata sensibilmente dopo questo ultimo risultato conquistato contro l’ex Di Francesco, che allo Stadio Olimpico si era schierato a specchio cercando di mettere in difficoltà José Mourinho.

Il tecnico portoghese, invece, non ha battuto ciglio e si è aggrappato al solito talento di Romelu Lukaku che stasera dovrebbe riposare. L’attaccante belga, infatti, è stato utilizzato molto dallo Special One che ora vuole tenerlo fresco per affrontare al meglio la squadra allenata da Claudio Ranieri.

Cagliari-Roma, Jankto torna in gruppo

Il tecnico romano e romanista ha avuto a che fare con diversi infortunati in questi giorni, con ben tre calciatori fermi ai box per un problema fisico. Tra questi c’è anche Luvumbo Zito, che dovrebbe far scendere in campo dal primo minuto l’ex della giornata Eldor Shomurodov.

Gli indisponibili sarebbero dovuti essere quattro, ma come si legge sul comunicato emanato dal Cagliari riguardo la seduta di allenamento odierna, Jakub Jankto ha recuperato al meglio dal fastidio che lo ha tenuto fuori negli ultimi impegni. L’ex Sampdoria è tornato ad allenarsi a pieno regime con il gruppo e potrebbe scendere in campo sulla fascia contro i giallorossi.