Da rivelazione a oggetto misterioso: Mourinho ci riprova

Roma, una delle rivelazioni estive si sta trasformando in oggetto misterioso. Ecco gli aspetti bocciati da José Mourinho in questa fase di stagione, e c’è un nuovo esame.

Questa sera la Roma torna in campo, per la seconda giornata di Europa League. I giallorossi, orfani in panchina di José Mourinho per squalifica, ospiteranno allo stadio Olimpico gli svizzeri del Servette. Il tecnico portoghese è uscito allo scoperto sul turnover e non solo in conferenza stampa, anticipando diversi cambi dal primo minuto ma nessuna rivoluzione totale nell’undici di partenza. Nell’appuntamento con i cronisti lo Special One ha speso parole d’oro per due centrocampisti, prima Edoardo Bove poi Leandro Paredes.

I due centrocampisti sono stati pubblicamente elogiati dal tecnico della Roma, mentre una delle rivelazioni estive sembra sceso di livello nelle gerarchie del portoghese. Parliamo di Houssem Aouar che, dopo aver lanciato diversi buoni segnali nelle amichevoli estive, ma dopo l’infortunio sembra esser diventato un oggetto misterioso per lo Special One. Il minutaggio è drasticamente calato, solo 17 minuti nelle ultime due giornate di Serie A, ed i motivi dietro la scelta di Mourinho sarebbero diversi secondo quanto scrive l’edizione odierna del ‘Messagero’.

Mistero Aoaur, dagli elogi all’infortunio: Mourinho lo rilancia in Europa League

Houssem Aouar, arrivato a parametro zero dal Lione, avrà una chance questa sera che sa tanto di esame per José Mourinho. Il tecnico portoghese si aspetta progressi dal centrocampista algerino per quel che riguarda la fase difensiva ed i meccanismi di gioco dei giallorossi. Inoltre lo Special One predilige i calciatori pronti a sacrificarsi fisicamente per giocare nelle sue squadre. Leggasi Lorenzo Pellegrini che gioca con diversi acciacchi da tempo.

Questa sera l’ex Lione verrà rilanciato dal primo minuto e si attendono segnali in campo. Il numero 22 giallorosso potrà scalare nuovamente le gerarchie se dimostrerà di aver assimilato meccanismi di gioco e spirito di sacrificio della squadra allenata da José Mourinho. Altrimenti il rischio è quello di vivere una stagione da oggetto misterioso. Le doti tecniche del classe ’98 hanno impressionato tutti, ora è il momento di riconquistare la fiducia del tecnico, a partire dalla gara di questa sera.