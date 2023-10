Il post Lukaku si complica: 115 milioni per il bomber

Abraham è stato scaricato dal club che ha deciso di mettere nel mirino la punta che avrebbe un prezzo elevato dopo le recenti evoluzioni

La Roma stasera scende in campo contro il Servette per la seconda giornata del Girone G di Europa League. L’obiettivo di José Mourinho è quello di vincere per conquistare tre punti importanti e raggiungere la qualificazione il prima possibile, in modo da poter affrontare le ultime gare con più tranquillità. Il secondo obiettivo per la competizione è anche quello di arrivare in testa al girone, in modo da evitare di giocare due partite in più, che porterebbero solo stanchezza inutile.

Da queste due partite, poi, potrebbero anche arrivare infortuni o squalifiche che comprometterebbero solo il cammino della Roma verso l’ultimo atto dell’Europa League, obiettivo stagionale della società, per questo motivo lo Special One vuole faticare subito per evitare problemi dopo. Una scelta importante, che però non deve prendere entrare in conflitto con la Serie A. I giallorossi hanno intenzione di rialzarsi dopo il peggior inizio della loro carriera.

Prima della gara con il Frosinone, infatti, i punti conquistati erano cinque in sei partite, un bottino molto magro per un club che vuole puntare in alto come la Roma. Per riuscire a fare punti anche domenica contro il Cagliari, Mourinho sta pensando a un turnover che permetta ai giocatori di tirare il fiato e riposarsi.

Abraham si allontana, vogliono l’attaccante della Premier League

Mente lo Special One si occupa delle partite e ragiona giorno dopo giorno, a Trigoria c’è qualcuno che pensa già al futuro più lontano. Tiago Pinto, infatti, sta preparando il calciomercato in cui dovrà rinforzare la rosa che ha dimostrato di avere diversi limiti in questi primi mesi di Serie A.

Molto importanti non sono solo gli acquisti, ma anche le cessioni che permetteranno alla Roma di mettere da parte dei fondi per muoversi con più agilità nel mercato. Una di queste dovrebbe essere quella di Tammy Abraham che tornerà solo a 2024 iniziato. Su di lui, prima dell’infortunio c’erano molti club che potrebbero tornare alla carica una volta ristabilito. Tra questi c’era il Chelsea che, come riporta Football Insider potrebbe rimanere a bocca asciutta. Il Tottenham, infatti, ha intenzione di offrire 115 milioni per Ivan Toney, che piace anche ai Blues. In caso la punta del Brentford dovesse accettare la proposta degli Spurs, allora Pochettino sarebbe costretto a tornare su Abraham senza possibilità di sostituire Lukaku con un giocatore del calibro di Toney.