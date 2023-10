Il rinnovo inguaia la Roma: stipendio raddoppiato

Calciomercato Roma, il rinnovo inguaia le manovre in entrata di Tiago Pinto in vista della sessione invernale. Lo stipendio verrà raddoppiato a stretto giro di posta.

Mancano ancora diverse settimane prima dell’apertura della sessione invernale di calciomercato, ma gli obiettivi di Tiago Pinto sembrano già fissati. In particolare questo primo scampolo di stagione della Roma ha mostrato come la coperta sia corta in difesa, anche a causa degli infortuni. Oltre al lungodegente Marash Kumbulla, si sono fermati in queste settimane Chris Smalling e Diego Llorente, obbligando José Mourinho a stravolgere la squadra anche a centrocampo.

Nello specifico lo Special One ha dovuto arretrare sulla linea difensiva Bryan Cristante, giocatore fondamentale per gli equilibri in mediana in casa giallorossa. La coperta nel pacchetto arretrato è evidentemente troppo corta, e la difesa potrebbe essere il primo settore da rinforzare in inverno per Tiago Pinto. Sull’onda lunga di quanto visto in questi ultimi anni, il portoghese sembra intenzionato a chiudere un nuovo colpo in entrata dalla Premier League. Fari puntati su Eric Dier, in rotta d’uscita dal Tottenham e vecchia conoscenza di José Mourinho.

Calciomercato Roma, Dier primo nome per la difesa: il rinnovo in Turchia complica tutto

Se il club londinese sembra essere pronto a cedere il difensore, impiegabile anche da mediano, un ostacolo potrebbe arrivare dalla Turchia. Nei giorni scorsi era emerso come gli Spurs seguissero con interesse il difensore Victor Nelsson, danese in forza al Galatasaray.

Il classe ’98 era stato indicato come erede naturale proprio di Dier, ma le ultime notizie in arrivo dalla Turchia rischiano di complicare i piani anche della Roma. Il Galatasaray, reduce dalla sorprendente vittoria in casa del Manchester United, sarebbe pronto a chiudere per il rinnovo contrattuale del danese. Come evidenzia il portale turco Ajansspor.com il difensore passerà dal milione di euro di stipendio al doppio dopo la firma con la squadra giallorossa di Istanbul. Una firma sul rinnovo che potrebbe complicare non poco mle manovre in entrata di Tiago Pinto.