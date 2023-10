Roma e Juve rifiutate: sogno Inter ma godono solo i giallorossi

L’allenatore della Roma ha incassato il rifiuto del giocatore che voleva solo vestire la maglia nerazzurra in questa stagione

La Roma si sta godendo tutti i nuovi arrivati nel calciomercato estivo, soprattutto Romelu Lukaku che ha dimostrato subito di essere più che decisivo con il suo talento. L’attaccante belga, infatti, ha segnato in tutte le partite in cui è partito titolare in questa stagione dimostrando sin da subito una grande intesa con Paulo Dybala. I due quando sono scesi in campo insieme hanno formato una coppia micidiale in grado di affondare gli avversari.

Nessuno si aspettava l’arrivo di Romelu nel finale di calciomercato, anche se le notizie nell’ultima settimana della finestra estive delle trattative si erano fatte più frequenti. Il lavoro di Tiago Pinto è stato molto importante e ha permesso a Mourinho di abbracciare l’ex attaccante del Chelsea, con cui ha già lavorato proprio nei Blues e al Manchester United. Il general manager era alla caccia di una punta per migliorare il reparto offensivo rimasto orfano di Abraham.

L’attaccante inglese, infatti, ha subito la rottura del legamento crociato nell’ultima partita della scorsa stagione contro lo Spezia, poi retrocesso in serie B nello spareggio con il Verona. Nell’attacco romanista era rimasto solo Andrea Belotti che però non ha svolto una grande stagione, costringendo Pinto a correre ai ripari.

Roma e Juve rifiutate: Icardi ha fatto la sua scelta

I nomi nel mirino erano tanti e si è partiti da Scamacca e Morata, per arrivare a Romelu Lukaku, passando per Jovic, Nzola e Marcos Leonardo che dovrebbe arrivare in estate. Uno dei nomi che erano stati accostati ai giallorossi, poi, era anche quello di Mauro Icardi.

L’attaccante argentino sta giocando al Galatasaray e un suo ritorno in Europa non sarebbe stato così lontano. Come ri0porta Tuttosport, però, l’ex Sampdoria sarebbe voluto tornare solo all’Inter nel caso di un suo dietrofront per la Serie A. Vista questa sua voglia di allenarsi alla Pinetina, l’argentino avrebbe rifiutato le avanches di un top club italiano che sarebbero potute essere Milan, Juve o Roma. Vista l’impossibilità di tornare a Milano, Mauro ha deciso di rimanere al Galatasaray.