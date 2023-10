Roma-Servette: “Nessuna differenza, ecco quello che dobbiamo fare”

Roma-Servette, i giallorossi stanno scendendo in campo proprio in questo momento. Ecco le parole prima del match

Ha parlato prima del match Edoardo Bove, titolare questa sera nella Roma del quale, ieri, Mourinho ne ha tessuto le lodi in conferenza stampa. Il giovane che arriva dal vivaio ha un’occasone importante anche stasera, anche se, visto il rendimento, è ormai entrato pienamente nelle rotazioni dello Special One.

E il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sky: “Non credo ci sia grande differenza fra il nostro rendimento in Europa e in Italia. Noi guardiamo sempre una gara alla volta e ci prepariamo per quella. – continua Bove – Lo scorso anno abbiamo fatto un ottimo cammino arrivando fino in fondo alla competizione e sappiamo quanto sia difficile e impegnativo farlo. Bisogna partire bene fin da subito, dalla fase a gironi, e per questo la partita di stasera è fondamentale per il passaggio del turno. Daremo il massimo per ottenere un risultato positivo”.

Roma-Servette, Bove lancia i giallorossi

Un Bove carico quindi, convinto di quello che si deve fare stasera. Il Servette sulla carta è poca cosa e non dovrebbe creare grossi problemi ad una squadra che sì scende in campo con un poco di turnover ma che davanti ha Lukaku e Belotti titolari. E in mezzo ci sono Paredes e Aouar, uno che sì, deve dare tanto.

Vedremo come andrà, davanti ad un Olimpico di nuovo pieno e con il nuovo sponsor che debutterà in maniera ufficiale già questa sera.