Addio Mourinho e doppio sostituto: c’è il campione del mondo

L’inizio di stagione della Roma è stato il peggiore in tutta la sua storia e Mourinho è finito sul banco degli imputati in questi giorni

Il cammino della Roma in queste prime partite della stagione 2023/2024 è positivo solo in Europa League, dove sono arrivati due successi in due gare, mentre in campionato sta facendo storcere il naso a qualcuno. Una frangia dei tifosi, quelli più estremisti, hanno già chiesto a gran voce sui social l’esonero del portoghese a causa dell’inizio in Serie A che è stato il peggiore sia della carriera del tecnico che della storia recente della Roma.

Dopo la vittoria con il Frosinone nello scorso fine settimana i punti sono diventati otto in sette partite, circa un terzo dei 21 disponibili che i giallorossi avrebbero potuto conquistare. Ciò che ha scatenato le polemiche è il blasone delle squadre affrontate fino ad oggi, con solo il Milan come big club sfidato dalla Roma. L’altra squadra che avrebbe potuto mettere in difficoltà la Roma era il Torino, con cui è arrivato l’1-1 a causa del gol di Zapata nel finale.

Le altre squadre affrontate da Pellegrini e compagni sono state Salernitana, Verona e Genoa. In queste tre gare è arrivato un solo punto contro i campani, che sono riusciti ad aggrapparsi alla solita voglia di rivalsa contro i giallorossi di Antonio Candreva. L’ex Lazio ha siglato una doppietta che ha risposto a quella di Belotti.

Addio Mourinho, i Friedkin pensano anche a Zidane

Contro Verona e Genoa, invece, sono arrivate due sconfitte con un totale di due gol segnati e sei subiti. Dei risultati che la Roma avrebbe dovuto evitare, ma vista la condizione fisica dei calciatori che sono sembrati molto pesanti sulle gambe, la vittoria è mancata.

In questo contesto, hanno cominciato a circolare tanti nomi intorno alla Roma con quello di Antonio Conte serio candidato per sedere sulla panchina giallorossa. I Friedkin, secondo stopandgoal.net, hanno perso la pazienza con José e si stanno guardando intorno per individuare i migliori allenatori che il panorama può offrire. Oltre all’ex Juve, Inter e Chelsea, c’è anche un altro tecnico che stuzzica la fantasia di Dan: si tratta di Zinedine Zidane, ex campione del mondo attualmente senza squadra.