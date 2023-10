Cagliari-Roma, strategia disperata per il recupero: doppia alternativa

Domenica la Roma scende in campo contro il Cagliari per l’ottava giornata di Serie A e Mourinho vorrà vincere per fare punti importanti

Quattro gol, tre punti, due vittorie e primo posto nel girone. A pari merito con lo Slavia Praga. Ma questo è solo un dettaglio della serata romanista di Europa League che ha permesso ai giallorossi di portarsi intesta al Gruppo G grazie al poker rifilato al Servette ieri sera allo Stadio Olimpico. Ad andare in gol sono stati i senatori della squadra a cui non si è potuto aggiungere Paulo Dybala che è stato relegato in panchina.

Lo Special One ha preferito far riposare l’attaccane argentino nella serata di coppa europea visto l’impegno del fine settimana, in cui dovrà affrontare il Cagliari alla ricerca di punti. I rossoblù sono ultimi in classifica con soli due punti e cercheranno di rendere la serata difficile ai giallorossi per migliorare la propria posizione nel tabellone. Stesso destino, però, per Mourinho che ha avuto il peggior inizio in campionato della sua carriera.

In Europa League, invece, le cose sembrano andare bene con Lukaku e Belotti che sono andati in gol insieme a Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 ha dovuto lasciare il terreno di gioco a causa di un problema fisico proprio dopo la rete, mentre l’ex punta del Torino ha messo la firma sulla partita con una doppietta.

Cagliari-Roma, doppia opzione per l’attacco ma l’emergenza continua

L’attaccante potrebbe scendere in campo contro i sardi per permettere a Romelu di riposare, anche se il belga è in forma e interrompere il suo andamento positivo sarebbe un peccato. Dall’altra parte del campo, poi, stano facendo valutazioni sugli attaccanti, che non sono al meglio.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, quello che per Luvumbo Zito sembrava essere solo un affaticamento muscolare si sta rilevando qualcosa di molto più serio, costringendo Ranieri a rinunciare a lui. L’angolano ha segnato i soli due gol della squadra e perderlo è un vero e proprio problema per il tecnico di Testaccio che cercherà di forzare un suo rientro in gruppo per averlo al meglio domenica. Claudio ha già pronta l’alternativa che si chiama Gaetano Oristanio, pronto a scendere in campo dal primo minuto. Contro la Fiorentina ha messo minuti nelle gambe anche Pavoletti, che potrebbe essere una buona alternativa.