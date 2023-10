Ribaltone rossonero: scambio con Marcos Leonardo

La Roma ha sta ancora seguendo da vicino Marcos Leonardo per un suo arrivo a gennaio, ma ci sono altri che lo vogliono prendere

Il calciomercato estivo della Roma si è concluso nel migliore dei modi, con l’arrivo di Romelu Lukaku che ha completato il reparto avanzato dove Tiago Pinto stava cercando un rinforzo. L’unica punta rimasta in estate era Andrea Belotti, visto che Tammy Abraham è fuori gioco fino a febbraio 2024 a causa della rottura del legamento crociato sinistro, accusata durante l’ultima partita della scorsa stagione contro lo Spezia.

In estate sono stati tanti i nomi accostati ai giallorossi che ora si stanno godendo il talento del belga. L’ex attaccante dell’Inter, infatti, è entrato nel secondo tempo con il Milan e ha fatto intravedere grandi cose, poi messe in pratica nelle partite successive dove ha giocato dal primo minuto. Da quel giorno, infatti, ha giocato in totale sei partite tra campionato e coppa e ha siglato cinque gol, con la sola gara con il Genoa che lo ha visto a bocca asciutta.

Le alternative al gigante ex Chelsea erano diverse e si è partiti con Scamacca e Morata. Il primo è andato all’Atalanta, mentre il secondo ha deciso di rimanere all’Atletico Madrid dove sta giocando molto bene. Dopo di loro è toccato a Nzola, Jovic e anche Marcos Leonardo, che sembrava a un passo dalla Roma per poi essere bloccato dal Santos.

Calciomercato Roma, i rossoneri pensano allo scambio per Marcos Leonardo

Il club brasiliano in quel periodo era invischiato nella lotta per la retrocessione e aveva bisogno di gol per cercare di uscire dal pantano delle zone basse della classifica. Per farlo si è aggrappata al giovane attaccante che ora sta attirando l’attenzione di molti club oltre la Roma.

Sulle sue tracce non ci sono solo squadre europee, ma anche brasiliane. Come riporta br.bolavip.com, infatti, i tifosi del Flamengo hanno chiesto a gran voce l’arrivo del classe 2003 che ha segnato molti gol in questa seconda parte di stagione. Sono molti i rossoneri che sui social hanno chiesto l’arrivo del giocatore e per farlo sarebbero disposti anche a rinunciare a Gabigol mettendolo sul piatto della trattativa per uno scambio.