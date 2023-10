Tripla assenza a Trigoria: colloquio Pinto-Mourinho

Tripla assenza a Trigoria: i giallorossi sono tornati a lavoro in vista della gara di domenica contro il Cagliari. E Pinto a colloquio con Mourinho

Non ci si può riposare in questo momento. Domenica c’è da scendere in campo contro il Cagliari e poi ci sarà la sosta. La Roma ha ripreso ad allenarsi oggi a Trigoria in vista del match di domenica pomeriggio contro la squadra di Ranieri, ultima in classifica, alla ricerca di punti pesanti per la salvezza.

Ma i giallorossi dal proprio canto, dopo due vittorie di fila contro Frosinone e Servette tra campionato e coppa, non possono e non vogliono fermarsi. C’è da sistemare la classifica della Serie A dove l’obiettivo è quello di chiudere tra le prima quattro alla fine della stagione. Anche perché, a quanto pare, c’è pure il futuro di Dybala in mezzo.

Tripla assenza a Trigoria, ecco chi manca

Non si sono allenati Renato Sanches e Smalling. E non sembra poterci essere in questo ultimo caso quel miracolino che sognava Mourinho, per almeno avere in panchina il difensore inglese per il match prima della fermata per le nazionali. E non c’era ovviamente nemmeno Pellegrini, uscito ieri sera dopo solamente undici minuti in campo nei quali è riuscito anche a segnare un gol e a servire un assist. Poi lo stop, il secondo della sua stagione.

Si sono allenati invece con la squadra – secondo quanto riportato da ForzaRoma.info – sia Joao Costa che Niccolò Pisilli. Durante la seduta, infine, c’è stato un colloquio tra Mourinho e Tiago Pinto, che ha visto da vicino il lavoro degli uomini giallorossi.