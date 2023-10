Addio Mourinho, spunta la conferma diretta: “Allenerò lì”

Addio Mourinho, spunta la conferma in diretta del tecnico che svela senza giri di parole quello che sarà il suo futuro professionale

La notizia di questa mattina ha scosso il popolo della Roma. La notizia di un possibile esonero di Mou prima della sosta ha mandato in tilt i social e le radio che non fanno altro che commentare quello che ha scritto il Corriere dello Sport. E poi, in tutto questo, ecco anche l’intervista rilasciata dallo Special One nel momento in cui il club ha stretto l’accordo con il nuovo sponsor arabo.

Il tecnico portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni al programma Elhekayashow, svelando di fatto quello che sarà il suo futuro. Ricordiamo che lo Special One ha un contratto con la Roma fino al termine della stagione che, con ogni probabilità, visto anche quello che potrebbe succedere nell’immediato non verrà rinnovato. Ma chissà, magari le cose potrebbero pure cambiare. Ma rimane una situazione difficile. Addio Mourinho, le parole dello Special One “Sono molto contento di aver rincontrato Sua Eccellenza (Turki Alalshikh, ndr). Sono stato nella sua casa a Jeddah un poco di anni fa e sono stato trattato come un fratello. Ho amato quell’esperienza. Non lo vedevo da anni, l’aspetto umano è la cosa più importante. L’ho visto in salute, felice e più giovane di prima”.